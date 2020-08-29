Laura Kasırgası’nın Ardından Afetzedeler Kalacak Yer Arıyor

ABD’de Teksas ve Louisiana’yı vuran Laura Kasırgası’nın ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken fırtınanın yol açtığı tahribat netleşiyor. Kasırgada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkan Donald Trump, bölgeye gitmek üzere yola çıktı. Louisiana’da can kaybının korkulduğu kadar fazla olmaması sebebiyle bölge rahat nefes alsa da, yerleşimin yoğun olduğu Lake Charles gibi kentlerde kasırganın yol açtığı yıkım büyük. Şehir merkezinde çok sayıda bina hasar gördü, mahalleler enkaza döndü ve yaklaşık 900 bin ev ve işyeri de elektriksiz kaldı. ​ Corona virüsü salgını durumu zorlaştırıyor Louisiana sakinleri bir yandan maddi hasarı ve kayıplarını değerlendiriyor diğer yandan da geçici olarak barınabilecekleri yerler arıyorlar. Ancak fırtınanın ardından kalacak yer bulmak kolay değil. Üstelik Corona virüsü salgını durumu daha da zorlaştırıyor. Yaklaşık bir ay kadar önce Teksas eyaletinin Austin kentinden Lake Charles’a taşınan emekli Mary Gutowski ve eşi birkaç gün yetecek kıyafetleri ve maskeleriyle kuzeye gitmeye karar verdiklerini; ancak fırtınanın en kötü anlarını geride bıraksalar da pandemi sırasında evlerini terk etmenin beklemedikleri zorluklara yol açtığını anlatıyor.

Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Gutowski, “Eşim ve ben 60’lı yaşlardayız. Bir yıl içinde üç kez hastaneye gittim. Kalabalıklara karışıp virüse yakalanmaktan ikimiz de endişeliyiz. Ama dördüncü kategoride bir fırtınada evde de kalamazdık. Ne yapacağız?” diyor. Evlerinden fırtınadan bir gün önce ayrıldıklarını anlatan Gutowski, yol üzerinde çok sayıda benzin istasyonunun ve marketin Corona virüsü salgını sebebiyle kapalı olduğunu söylüyor ve “Tam depo benzinimiz olduğu için şanslıydık. Yoksa çok uzaklaşamayabilirdik” diye de ekliyor. Afetzedeler otellerde yer bulmakta zorlanıyor Doğal afet sırasında belediyeler genelde afetzedelerin kalabileceği barınma alanları oluşturuyor. Ancak pandemi yüzünden virüsün insanların bir arada oldukları ortamlarda yayılabileceği endişesi var. Bu nedenle eyalet yönetimleri Teksas ve Louisiana genelinde binlerce otel odasını afetzedeler için hazır tutmaya çalıştı. Ancak afetzedelerin bazıları boş otel odası bulmakta zorlandıklarını söylüyor. Onlardan biri de işinden ancak yüzlerce kilometre uzaklıkta Alabama’da bir otel odası bulabildiğini söyleyen Ashley Watkins. 6 yaşındaki oğlunu Teksas’ta yaşayan kardeşlerinin yanına gönderen Watkins, arkadaşlarından gelen fotoğrafları göstererek Louisiana’da artık dönecek bir evi olmadığını anlatıyor.