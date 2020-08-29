Laura Kasırgası’nın Ardından Afetzedeler Kalacak Yer Arıyor

ABD’de Teksas ve Louisiana’yı vuran Laura Kasırgası’nın ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken fırtınanın yol açtığı tahribat netleşiyor. Kasırgada 14 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Başkan Donald Trump, bölgeye gitmek üzere yola çıktı.
Louisiana’da can kaybının korkulduğu kadar fazla olmaması sebebiyle bölge rahat nefes alsa da, yerleşimin yoğun olduğu Lake Charles gibi kentlerde kasırganın yol açtığı yıkım büyük. Şehir merkezinde çok sayıda bina hasar gördü, mahalleler enkaza döndü ve yaklaşık 900 bin ev ve işyeri de elektriksiz kaldı.
Corona virüsü salgını durumu zorlaştırıyor
Louisiana sakinleri bir yandan maddi hasarı ve kayıplarını değerlendiriyor diğer yandan da geçici olarak barınabilecekleri yerler arıyorlar. Ancak fırtınanın ardından kalacak yer bulmak kolay değil. Üstelik Corona virüsü salgını durumu daha da zorlaştırıyor.
Yaklaşık bir ay kadar önce Teksas eyaletinin Austin kentinden Lake Charles’a taşınan emekli Mary Gutowski ve eşi birkaç gün yetecek kıyafetleri ve maskeleriyle kuzeye gitmeye karar verdiklerini; ancak fırtınanın en kötü anlarını geride bıraksalar da pandemi sırasında evlerini terk etmenin beklemedikleri zorluklara yol açtığını anlatıyor.
Amerika’nın Sesi’ne (VOA) konuşan Gutowski, “Eşim ve ben 60’lı yaşlardayız. Bir yıl içinde üç kez hastaneye gittim. Kalabalıklara karışıp virüse yakalanmaktan ikimiz de endişeliyiz. Ama dördüncü kategoride bir fırtınada evde de kalamazdık. Ne yapacağız?” diyor.
Evlerinden fırtınadan bir gün önce ayrıldıklarını anlatan Gutowski, yol üzerinde çok sayıda benzin istasyonunun ve marketin Corona virüsü salgını sebebiyle kapalı olduğunu söylüyor ve “Tam depo benzinimiz olduğu için şanslıydık. Yoksa çok uzaklaşamayabilirdik” diye de ekliyor.
Afetzedeler otellerde yer bulmakta zorlanıyor
Doğal afet sırasında belediyeler genelde afetzedelerin kalabileceği barınma alanları oluşturuyor. Ancak pandemi yüzünden virüsün insanların bir arada oldukları ortamlarda yayılabileceği endişesi var. Bu nedenle eyalet yönetimleri Teksas ve Louisiana genelinde binlerce otel odasını afetzedeler için hazır tutmaya çalıştı. Ancak afetzedelerin bazıları boş otel odası bulmakta zorlandıklarını söylüyor.
Onlardan biri de işinden ancak yüzlerce kilometre uzaklıkta Alabama’da bir otel odası bulabildiğini söyleyen Ashley Watkins. 6 yaşındaki oğlunu Teksas’ta yaşayan kardeşlerinin yanına gönderen Watkins, arkadaşlarından gelen fotoğrafları göstererek Louisiana’da artık dönecek bir evi olmadığını anlatıyor.
Gutowski ve eşi de Louisiana’nın Shreveport kentinde bir kumarhanenin otelinde birkaç geceliğine oda bulabilmişler. Gutowski, “Eğer indirimin olmasaydı, oda parasını ödeyemezdim. Ben emekliyim” diyor. Çok sayıda kişi, Corona virüsü yüzünden sağlıklarını tehlikeye atmak istemedikleri için üç gün boyunca otel odalarından çıkmadıklarını söylüyor.
Bulabildikleri odanın 21’inci katta olduğunu söyleyen Gutowski, “Bu merdivenleri inip çıkmamız mümkün değil. Salgın yüzünden asansöre aynı anda dört kişi binebiliyor. Ancak kimse kurallara uymuyor. Sağlığımızı riske atıyorlar. Biz de odamızdan çıkmıyoruz. Çok boğucu oluyor” diye konuştu.
En büyük endişe bundan sonra ne olacağı
Afetzedelerin en büyük endişesi ise bundan sonra ne olacağı. Gotowski çiftinin otel rezervasyonunun süresi bugün doldu. VOA’e konuştukları sırada ise hala kalacak başka bir yerleri bulunmuyordu. Cuma gecesi itibariyle ancak Mississippi’de birkaç haftalığına kalabilecekleri bir otel odası bulabildiler.
Gutowski, Lake Charles’taki evlerine geri dönemeyeceklerini, devrilen ağaçlar yüzünden arkadaşlarının evde bir hasar olup olmadığını kontrol edemediğini söylüyor. Gutowski, “Saatlerce yardımcı olabilecek birisine ulaşmaya çalıştım. Federal Acil Durum Yönetim Dairesi (FEMA) bir şey yapamayacaklarını söyledi. Kızıl Haç’a da ulaşamadım. Tek başımıza kaldık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz” diyor.
Louisiana’da bazı ailelerse evlerine dönene kadar yakınlarının yanında kalıyor. Kimileri ise hafta sonu evlerine giderek hasarın ne boyutta olduğunu görmeyi planlıyor.
Otellerde ya da yakınlarının yanında kalma imkanı olmayanlarsa ya çoğu hasar gören elektriksiz ve susuz evlerinde kalmaya devam ediyor ya da Corona virüsü salgını endişesine rağmen acil durum barınma yerlerine gidiyor.
Yetkililerse bu yerlerde yapılacak kapsamlı taramayla virüsün yayılmasını engellemeyi umuyor.