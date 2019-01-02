Lauren Goodger 2018'e seksi pozlarıyla veda etti

Birbirinden seksi pozlarını paylaşan ünlü isim, yuvarlak vücut hatlarını gizlemekten kaçınmadı!

Lauren Goodger

Birbirinden seksi pozlarına yer veren Lauren Goodger, paylaşımlarında vücuduna olan güvenini herkese gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Lauren Goodger, doğal görünümü tercih ettiğini, kozmetik çalışmalara inanmadığını açıklamıştı.

Esmer güzel, geçtiğimiz Ekim ayında tangalı fotoğraflarıyla adından söz ettirmişti.

Estetik sorusuna ise, burun ve göğüs için bıçak altına yattığını söylemekten çekinmedi.

Lauren Goodger, Closer dergisine verdiği röportajda, hayatında kimse olmadığı konusunda ısrar etti.

'Bir ilişkide olmam gerekmez. Kendime öncelik veriyorum ve bu bana yeni bir hayat sağlıyor. Biriyle çıkmaya acele etmiyorum - doğru kişiyi beklediğim için mutluyum. dedi.