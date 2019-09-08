Lauren Goodger dekoltesiyle olay oldu!

Aşk Adası yarışmasıyla ünlenen televizyon yıldızı Lauren Goodger, Londra'da bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

Kahverengi ekose detaylı takımıyla oldukça iddialı görünen yıldız, kıvrımlı fiziğini sergilemekten geri durmamıştı.

Paparazzilere uzun uzun poz veren Goodger, geçtiğimiz günlerde bulunduğu para karşılığı cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu. Goodger, bazı iş adamlarının kendisine yarışma bittikten sonra para karşılığı cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini iddia ederek, 40 bin pound ( yaklaşık 300 bin TL) bir teklifte bulunulduğunu anlattı.

