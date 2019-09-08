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Lauren Goodger dekoltesiyle olay oldu!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.09.2019 14:54 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde, zengin iş adamlarının, kendisine para karşılığı cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu açıklayan Aşk Adası yıldızı Lauren Goodger, Londra gecelerinde görüldü.

Aşk Adası yarışmasıyla ünlenen televizyon yıldızı Lauren Goodger, Londra'da bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendi.

Kahverengi ekose detaylı takımıyla oldukça iddialı görünen yıldız, kıvrımlı fiziğini sergilemekten geri durmamıştı.

Paparazzilere uzun uzun poz veren Goodger, geçtiğimiz günlerde bulunduğu para karşılığı cinsel ilişki itirafıyla çok konuşulmuştu. Goodger, bazı iş adamlarının kendisine yarışma bittikten sonra para karşılığı cinsel ilişkiye girmeyi teklif ettiğini iddia ederek, 40 bin pound ( yaklaşık 300 bin TL) bir teklifte bulunulduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Lauren Goodger dekolte

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