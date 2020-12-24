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Lauren Goodger erotik site için reklamını Instagram'da yaptı

24.12.2020 09:47 | Son Güncelleme:
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Lauren Goodger erotik site için reklamını Instagram'da yaptı

İngiltere'nin ünlü TV yıldızı Lauren Goodger, erotik fotoğraf paylaşarak para kazanılan site OnlyFans için sınırları zorladı.

TV yıldızı Lauren Goodger, hayranları için soyunmaktan geri duramıyor. Yaptığı paylaşımlarla sık sık tepki çeken Lauren Goodger artık seksi paylaşımlarını OnlyFans hesabına saklıyor.

Erotik fotoğraf ve video paylaşarak para kazanılan OnlyFans'ta ünlü isimler sınırları zorluyor.

Çıplak paylaşımı Instagram tarafından müstehcen bulunarak kaldırılan Lauren Goodger, hayranlarına OnlyFans hesabı açtığını duyurmuştu. Ünlü TV yıldızı burada hem para kazanıyor hem de kıvrımlarını sergiliyor.

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Goodger da diğer ünlüler gibi erotik paylaşımlarının reklamını Instagram'da yapıyor. 34 yaşındaki ünlü isim siyah bir tangayla verdiği pozu paylaşarak hayranlarına daha fazlası için link verdi.

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Ünlü yıldızın bu paylaşımı hayranlarının bir kısmından tepki gördü. Abartı bulunan bu paylaşıma yorum yağdı.

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