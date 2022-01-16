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Lauterbach: Omicron son varyant olmayacak

16.01.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, gelecek haftaların oldukça zorlu geçeceğini belirterek, Omicron’un son varyant olmayacağı uyarısında bulundu.

Lauterbach: Omicron son varyant olmayacak

Alman virolog Drosten ise pandeminin 2022 sonunda bitebileceğini söyledi.Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, ülkede aşı zorunluluğun getirilmesi halinde üç doz koşulunun dikkate alınması gerektiğini savundu. Bild am Sonntag’a konuşan Bakan, tam aşının üç dozdan oluştuğunu belirterek, "tam aşılılarının tüm korona varyantlarına karşı en azından ağır bir hastalık seyrinden korunduğuna" dikkat çekti. Lauterbach, Ocak ayı sonunda Federal Meclis’te ele alınacak aşı zorunluluğu müzakerelerinde bunun baz alınması gerektiğini ifade etti.

Gelecek haftaların Almanya için oldukça zorlu geçeceğini söyleyen Lauterbach, hastenelerdeki, özellikle de yoğum bakım ünitelerindeki durumun alarm verici olduğunu ifade etti.Omicron varyantının daha bulaşıcı olduğunu ve daha fazla temas halinde olan gençlerin bu varyanttan daha çok etkilendiğini belirten Bakan, yoğun bakım ünitelerinin yanı sıra diğer birimlerin de ağır bir yükle karşı karşıya kalabileceği, hatta kimi birimlerin kapanabileceği uyarısında bulundu.

Bakan yeni varyantlara karşı da uyararak, Omicron’un son varyant olmayacağını belirtti. Lauterbach gelecek sonbaharda mutasyona uğramış bir delta varyantıyla karşı karşıya kalınabileceğini söyledi. Aşısız olup Omicronla enfekte olanların böyle bir durumda yeni delta varyantına karşı korumasının yüzde 50’nin altına düşeceğini savunan Sağlık Bakanı, "Ek bir koruma olmazsa bu insanlar ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla aşıdan başka çıkış yolu yok" diye konuştu.

Drosten: Omicron pandeminin bitişi için bir şans

Berlin Charite Hastanesi Viroloji Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Christian Drosten ise Omicron varyantınave pandeminin sonlanmasına ilişkin umut verici açıklamalarda bulundu. Tagesspiegel am Sonntag’a konuşan Drosten, enfeksiyonun zayıflamış halinin hızlı yayılımının korona pandemisini atlatmak için bir “şans” olabileceğini savundu. 2022 yılı sonunda pandemiden endemiye geçilebileceğini ifade etti.

"Devamlı olarak birkaç ayda bir yapılan hatırlatma dozuyla halkın tamamının bağışıklığını sağlanamayacağını" söyleyen Drosten, “Bunu virüs yapmalı’’ diye konuştu.

Alman virolog diğer yandan, bu tür bir kitlesel bağışıklığın hastalığın ancak aşı korumasında atlatılmasıyla gerçekleşmesi gerektiğini, aksi takdirde çok fazla insanın hayatını kaybedeceğini ifade etti.

Koronavirüsle mücadele için virüslerin zayıflatılmış halini ya da “modern varyantını” içeren bir burun spreyinin geliştirilebileceğini söyleyen Drosten, bu yolla sağlanacak mukoza bağışıklığının hastalığın yayılımı açısından çok daha optimal bir koruma sağlayacağını belirtti.

dpa, epd, AFP / SÖ, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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