Lavabo açarken kaybettiği görme duyusuna yeniden kavuştu

İZMİR (AA) - İzmir'de evindeki lavaboyu açmaya çalışırken kullandığı kimyasal maddelerin patlaması sonucu görme duyusunu yitiren kişi, kornea nakliyle yeniden görmeye başladı.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, özel bir firmada eğitim gelişim uzmanı olarak çalışan İbrahim Kösem (32), 2016 yılında evindeki lavaboyu açmak için çok sayıda kimyasal maddeyi aynı anda kullandı. Kimyasalların kaynar suyla temasıyla meydana gelen patlamada ağır yaralanan Kösem, EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kösem'in yanık tedavisi tamamlandı ancak görme duyusunu bir gözünde tamamen diğerinde ise büyük oranda yitirdi.

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Prof. Dr. Halil Ateş ve Op. Dr. Özlem Barut Selver'in yürüttüğü 2 yıllık tedavi sürecinde Kösem’e çeşitli operasyonlar uygulandı. Son olarak kadavradan alınan korneanın nakledildiği Kösem, Dünya Engelliler Günü olan 3 Aralık'ta geçirdiği ameliyatla yeniden görmeye başladı.

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