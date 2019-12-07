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"Lavaboyu kullanma" bahanesiyle hırsızlık güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:46 | Son Güncelleme

Antalya'da bir kadının maaşının son kalan kısmını çalan şüpheli, başka bir iş yerindeki çantadan para alırken de güvenlik kamerasınca görüntülendi - Tezgahtar Filiz Durmaz: - "Bir an önce yakalanmasını ve başkalarının da parasını çalmamasını istiyorum"

Antalya'da "lavaboyu kullanma" bahanesiyle bir kadının maaşının son kalan kısmını çalan şüpheli, yine aynı yöntemle hırsızlık yaptığı sırada güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kepez ilçesi Köroğlu Caddesi'ndeki simit fırınında çalışan 40 yaşındaki Filiz Durmaz, fırının üst katındaki çantasının yerde olduğunu fark etti. Çantasını açınca cüzdanındaki 110 liranın çalındığını gören Durmaz, polisten yardım istedi.

Fırına gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinde, söz konusu kişinin, önceki gün Ebru Avaz'ın çantasından 750 lirayı çalan şüpheli olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, aynı yöntemle hırsızlık yapan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Durmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin fırına girdiğinde lavaboyu kullanma bahanesiyle çıktığı üst katta hırsızlığı gerçekleştirdiğini söyledi.

Aynı zanlının, önceki gün de lavaboyu kullanma bahanesiyle restoranın üst katına çıkarak başka bir kadının çantasından parasını çaldığını anlatan Durmaz, "Bir an önce yakalanmasını ve başkalarının da parasını çalmamasını istiyorum." dedi.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık anına ait görüntülerde, oldukça rahat tavırlar sergileyen şüphelinin, fırının üst katına çıkarak çantayı karıştırması, ardından parayı aldıktan sonra çantayı bırakması yer alıyor.

Muratpaşa ilçesinde özel bir firmada satış temsilcisi olarak çalışan Ebru Avaz (22), öğle yemeği için girdiği restoranın üst katında lavaboya gittiği sırada 750 lirası çalınmış, Avaz olayın ardından "Bir ay nasıl geçineceğiz. Başka hiç param yok. Bebeğime bez alacaktım." diyerek gözyaşı dökmüştü.

Hırsızlık anı, güvenlik kamerasınca görüntülenmişti.

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