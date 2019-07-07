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Lavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, oluşturduğu lavanta bahçesine sanat eserleri yerleştirdi.

Lavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, oluşturduğu lavanta bahçesine sanat eserleri yerleştirdi. Lavantaların mor rengi ile sanat eserlerini bir araya getiren Aysel Ergül, sanat ile doğayı bir araya getirdiklerini söyledi.
Arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, 10 yıl önce Karamürsel'in Fulacık Mahallesi'ndeki arazisinde organik tarım yapmak için kolları sıvadı. Elektrik ve su hatlarının olmadığı bölgede tarım yapmakta zorlanan Aysel Ergül, daha sonra 18 dönümlük arazisinde lavanta yetiştirmek için yatırım yaptı. Her yıl arazideki lavanta sayısını biraz daha arttıran Aysel Ergül, bugün dikili olan yaklaşık 25 bin lavantanın hasadını yapmaya hazırlanıyor. Bahçesinde aynı zamanda sanat eserlerini de sergileyen Aysel Ergül, Orman Dede Lavanta Parkı ismini verdiği bahçesinde sanat ile doğayı bir araya getirdi. Toplam 16 sanatçının heykel, mozaik eserleri ile renklendirilen parkta çocuklu aileler oldukça güzel vakit geçirirken, üretilen lavantaların yağları da parfümeri ve kozmetik fabrikalarına satılıyor. Aysel Ergül ise arazisindeki lavanta fidelerini çoğaltarak yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyor.
LAVANTA YAĞLARI BİRİNCİ KALİTEDE
Yetiştirdikleri lavantaların yağlarının birinci kalitede olduğunu anlatan Aysel Ergül, "Arkeolog ve mozaik sanatçısıyım. Buraya 10 yıl önce hobi olarak geldik. Hafta sonları İstanbul'dan gidebileceğimiz, hafta sonunu geçirebileceğimiz bir yer olarak. Zaten toprağı ve tarımı çok seviyoruz. Terk edilmiş toprak bizi her zaman üzmüştür. O yüzden hobinin yanında tarıma başladık. Organik tarım yapmaya başladık. Fakat bölgede su ve elektrik olmadığı için bizi farklı arayışlara itti. Yaklaşık 4 senedir bunun arayışı içerisindeydik. Yaptığımız araştırma neticesinde de ilk yıl 3 dönüm kadar bir yerde lavanta için deneme dikimi yaptık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Geçen sene yağını test ettirdik. Yağının da birinci kalite bir yağ olduğunu öğrendik. Çünkü bölgemiz 650 rakımda, bu rakımda aroma için ekolojik ortam çok uygun. Dolayısıyla, organik de ürettiğimiz için, yağın kalitesi birinci derecede. O yüzden 'Neden olmasın?' dedik" şeklinde konuştu.
LAVANTA İLE SANATI BİRLEŞTİRDİ
Bahçesinde lavantalar ile sanatını bir araya getirdiğini belirten Ergül, şöyle konuştu:
"Sanatçı olmanın ve arkeolog olmanın getirmiş olduğu bir güvenle, bu bölgeyi hem sanat, hem de lavantanın birlikte olduğu bir sanat parkına döndürdük. Daha önce organik tarım yaptığımız yerlerin hepsini lavantaya çevirdik. Şu anda 20 binin üzerinde lavanta fidemiz var. Hepsi angustifolia sevtopolis cinsi lavantalar. Parfümeri ve kozmetik sanayide kullanılan yağ kalitesinde bir fidemiz var. Onun üzerine güzel geri dönüşler de aldık. Hasadımızı yaptıktan sonra yeni sezona daha büyük alanlarda fide üreterek ve dikimini de çoğaltarak yurt dışına açılmayı amaçlıyoruz. Yurt dışına açılmak derken, bu kalitedeki bir yağı yurt dışına ihraç etmek istiyoruz. Hobi ile başladığımız çalışma, bizim lavantamızın ne kadar değerli olduğunu, tıbbi ve aromatik bitkilerin ne kadar önemli olduğunu göstermek istedik. Türkiye'miz de bu anlamda Avrupa'da çok büyük bir değer. 16 sanatçımızın içerisine eserleriyle katkıda bulunduğu parkımız hem lavanta, hem de sanat olarak oldukça doyurucu bir yer oldu."

FOTOĞRAFLI

Lavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturduLavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturduLavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturduLavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturdu

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