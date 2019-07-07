Lavanta bahçesini sanat eserleriyle buluşturdu

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, oluşturduğu lavanta bahçesine sanat eserleri yerleştirdi. Lavantaların mor rengi ile sanat eserlerini bir araya getiren Aysel Ergül, sanat ile doğayı bir araya getirdiklerini söyledi. Arkeolog ve mozaik sanatçısı Aysel Ergül, 10 yıl önce Karamürsel'in Fulacık Mahallesi'ndeki arazisinde organik tarım yapmak için kolları sıvadı. Elektrik ve su hatlarının olmadığı bölgede tarım yapmakta zorlanan Aysel Ergül, daha sonra 18 dönümlük arazisinde lavanta yetiştirmek için yatırım yaptı. Her yıl arazideki lavanta sayısını biraz daha arttıran Aysel Ergül, bugün dikili olan yaklaşık 25 bin lavantanın hasadını yapmaya hazırlanıyor. Bahçesinde aynı zamanda sanat eserlerini de sergileyen Aysel Ergül, Orman Dede Lavanta Parkı ismini verdiği bahçesinde sanat ile doğayı bir araya getirdi. Toplam 16 sanatçının heykel, mozaik eserleri ile renklendirilen parkta çocuklu aileler oldukça güzel vakit geçirirken, üretilen lavantaların yağları da parfümeri ve kozmetik fabrikalarına satılıyor. Aysel Ergül ise arazisindeki lavanta fidelerini çoğaltarak yurt dışına ihracat yapmayı hedefliyor.

LAVANTA YAĞLARI BİRİNCİ KALİTEDE Yetiştirdikleri lavantaların yağlarının birinci kalitede olduğunu anlatan Aysel Ergül, "Arkeolog ve mozaik sanatçısıyım. Buraya 10 yıl önce hobi olarak geldik. Hafta sonları İstanbul'dan gidebileceğimiz, hafta sonunu geçirebileceğimiz bir yer olarak. Zaten toprağı ve tarımı çok seviyoruz. Terk edilmiş toprak bizi her zaman üzmüştür. O yüzden hobinin yanında tarıma başladık. Organik tarım yapmaya başladık. Fakat bölgede su ve elektrik olmadığı için bizi farklı arayışlara itti. Yaklaşık 4 senedir bunun arayışı içerisindeydik. Yaptığımız araştırma neticesinde de ilk yıl 3 dönüm kadar bir yerde lavanta için deneme dikimi yaptık. Çok güzel sonuçlar elde ettik. Geçen sene yağını test ettirdik. Yağının da birinci kalite bir yağ olduğunu öğrendik. Çünkü bölgemiz 650 rakımda, bu rakımda aroma için ekolojik ortam çok uygun. Dolayısıyla, organik de ürettiğimiz için, yağın kalitesi birinci derecede. O yüzden 'Neden olmasın?' dedik" şeklinde konuştu. LAVANTA İLE SANATI BİRLEŞTİRDİ