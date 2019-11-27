Lavanta Batman'ın alternatif ürünü olacak

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce uygulanan proje kapsamında 16 ayrı noktada alternatif ürün olarak lavanta bahçeleri kuruldu.

GAP Bölge Kalkınma İdaresinin desteğiyle Batman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce uygulanan proje kapsamında 385 bin lira bütçeyle çiftçilere dağıtılan lavanta fideleri, Kıra Dağı mesire alanında düzenlenen törenle ekildi.

Vali Hulusi Şahin, törende yaptığı konuşmada, bir yıldır Batman Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Enstitüsü, Ziraat Odası ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğüyle yaptıkları araştırmalar sonucunda kentin ikliminin lavantaya uygun olduğunu belirlediklerini söyledi.

Kentte ürün çeşitliliğini artırmak için çalıştıklarını anlatan Şahin, bir yıllık bir çalışmanın meyvelerini toplamak için bir araya geldiklerini belirtti.

Batman'da önemli ürünler yetiştiğini, ciddi bir katma değer oluştuğunu ancak ürün yelpazesini artırmak gerektiğini aktaran Şahin, şunları dile getirdi:

"Çünkü bir üründe yaşanabilecek bir olumsuzluk şehrin ekonomisini çok olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla çeşitli ürünlerle gitmek hele ki katma değeri yüksek, dar alanlarda, küçük metrekarelerde yüksek verim veren ürünleri bulmak lazım. Kıraç alanlarda bize verim verecek ürünleri bulmak lazım. Bunun arayışı içerisindeydik."