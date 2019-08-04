Lavanta Deresi'ni temmuzda 100 bin kişi gezdi

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'un Yeşilova ilçesindeki Lavanta Deresi ziyaretçi akınına uğradı. Lisinia Doğa Proje Sorumlusu Öztürk Sarıca, Lavanta Deresi'ni temmuz ayında 100 binden fazla kişinin gezdiğini söyledi.

Yeşilova'ya bağlı Akçaköy'de 2014 yılında Lisinia Doğa Projesi kapsamında kiralanan 375 dekarlık alana lavanta dikildi. Bölgedeki çiftçileri lavanta üretimine yöneltmek, susuz tarımı özendirmek ve alternatif turizm seçeneği oluşturmak amacıyla dikilen lavantalar açtıkları mor çiçeklerle görsel şölen oluşturunca, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Lavanta Deresi adı verilen alan pek çok kişinin görmek için geldiği cazibe merkezi haline geldi. Çok sayıda tur firmasıyla bölgeye getirilen turistlerin yanı sıra bireysel ziyaretçiler de mor şölene tanık olmak için Lavanta Deresi'ne akın etti.

'100 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ GELDİ'

Lisinia Doğa Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, "Temmuz başından bu yana Lavanta Deresi'ne 100 binin üzerinde ziyaretçi geldi. Özellikle gelin damat fotoğrafları çekmek için İstanbul, Ankara, Eskişehir gibi illerden ziyaretçilerimiz geliyor" dedi.

'ZİYARETLERİN ARTARAK SÜRECEĞİNİ TAHMİN EDİYORUZ'

375 dekarlık Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nin bütünlük açısından Türkiye ve Avrupa'nın en büyüğü olduğunu ve yurt içi ve dışından gelen fotoğrafçıların da ilgisini çektiğini anlatan Sarıca, "Uçsuz bucaksız Lavanta Bahçesi'ni görmek isteyenler Akçaköy Lavanta Deresi'ne akın etti. Önümüzdeki yıllarda bu ziyaretlerin artarak süreceğini tahmin ediyoruz. Burdur'umuzun önünü açmak ve bu konuyla ilgili turizm potansiyeline elimizden gelen katkıyı koymak adına gerekli yatırım ve düzenlemeleri yapmaya çalışacağız. İnsanların gezmesi sırasında biraz daha parkurları kolaylaştırıp, doğal stüdyolar kurarak görselliğiyle, doğallığıyla Lavanta Deresi'nin tadını çıkarmalarını sağlayacağız" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Tuğçe Gökmen, "Lavanta Deresi bu aralar sosyal medyada çok popüler. Biz de görmeye geldik. Burası muhteşem" dedi.

Sibel Aybirdi de "Lavanta Deresi'nin sosyal medyada Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olduğunu okudum. Görmeye geldim. Çok güzel bir yer" diye konuştu.