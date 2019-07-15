Lavanta kokulu bala talep arttı

Valilik öncülüğünde yapılan çalışmayla Beytüşşebap balı 'Şehri Nuh' adıyla markalaşırken, lavanta kokulu tadıyla tüketicilerin aradığı ürün haline geldi.

Şırnak Arıcılar Birliği Başkanı Habip Aşan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Faraşin Yaylası'nın endemik bitkiye sahip olduğunu, bu nedenle arıcılık için çok uygun olduğunu belirtti.

300 arıcının 35 bin kovanla bal üretmek için yaylaya çıktığını işaret eden Aşan, "Balımız markalaşma yolunda önemli gelişme sağladı. Faraşin balı, Şırnak ekonomisine önemli katkı sunuyor. Organik balımız ülke genelinde tanınmaya ve büyük talep görmeye başladı." dedi.

Yaylada yaban lavanta bulunması dolayısıyla üretilen balın lavanta kokusuna sahip olduğunu aktaran Aşan, "Arıların yaylada birçok bitkinin çiçeğinden aldığı polenler bala farklı bir tat katıyor. Özellikle tusi, gever, üçgül, peygamber çiçeği ve lavanta çiçeğinin olması bal için ideal çiçeklerdir. Bu çiçeklerin bulunması nedeniyle Faraşin Yaylası arıcılık için bulunmaz bir yer." ifadelerini kullandı.

400 ÇEŞİT ÇİÇEK AÇIYOR Üretici Mesut Babat (32), 8 yıl önce arıcılığa hobi olarak başladığını ifade ederek, Cizre ilçesinden arılarını yaylaya getirdiğini söyledi.

Sağlanan huzur ortamında son 3 yıldır yaylaya çıkmanın sevincini yaşadıklarını dile getiren Babat, şöyle dedi:

"Faraşin Yaylası'nda bildiğim kadarıyla 400 çeşit çiçek var. Balımız genelde beyaz renkte oluyor. Kokusu itibariyle genelde lavanta kokusu var. Yaylada genelde yabani lavanta olduğu için balımızda lavanta kokusu mevcut. Faraşin'de üretilen balların tümünde lavanta kokusu var."

Devletin arıcılara büyük destekler verdiğini belirten Babat, bu sayede son yıllarda Şırnak'ta bal üretimi olduğunu kaydetti.