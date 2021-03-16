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Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

16.03.2021 17:00 | Son Güncelleme:
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Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Yaklaşık 2.500 sene öncesine dayanan bir tarihi olan lavanta, Ortaçağ zamanında epilepsi ve migren ataklarını tedavi etmek için kullanılmıştır. Bilimsel adı Lavandula angustifolia olarak bilinen lavanta, yaprak dökmeyen bir bitki olarak bilinmektedir ve 40'tan fazla çeşidi bulunmaktadır. Peki sadakat ve ölümsüz aşkın sembolü olarak da bilinen lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları ve detaylar...

Tarihi yaklaşık 2.500 sene öncesine dayanan lavanta, Ortaçağ zamanında insanlar tarafından epilepsi ve migren atakları gibi rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Bilimsel ismi Lavandula angustifolia olarak bilinen lavanta, yaprak dökmeyen bir bitkidir.Aynı zamanda sadakat ve ölümsüz aşkın sembolü olarak da bilinmektedir. İşte lavantanın faydaları ve lavanta nerede kullanılır sorusunun yanıtı...

LAVANTA NEREDEN ALINIR?

Genelde deniz ikliminin olduğu bölgelerde yaygın şekilde görülen lavanta, Türkiye'de hem iklim hem de toprak bakımından daha çok Akdeniz bölgesinde yetiştirimektedir. Güneş sever bir bitki olan lavanta sulama konusunda da oldukça rahat bir bitkidir. Lavanta, her aktarda olmasa da çeşitli aktarlardan bulunup satın alınabilmektedir.

LAVANTANIN FAYDALARI NELERDİR? LAVANTA NEREDE KULLANILIR?

Lavanta içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırır. Ayrıca lavantanın akne tedavisinde de oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Lavantanın başta migren olmak üzere baş ağrısına sebep olan tüm sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarının rahatlatmasına yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve yüzün alın kısmına uygulanması halinde baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.

Lavanta yağının böcek ısırıklarını ve küçük yanıkları iyileştirmeye yardımcı olabilecek antiseptik özelliklere sahip olduğuna inanılmakta.

Lavanta aromaterapide yaygın olarak kullanılmaktadır. Lavanta bitkisinin yağlarından gelen kokunun zindelik ve sakinliğin artırılmasına yardımcı olduğuna inanılmaktadır. Ayrıca endişe, stres ve ağrıları azaltmaya yardımcı olduğu da söylenir.

Lavanta içeriğindeki bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırmaya yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra lavantanın akne tedavisinde oldukça etkili olabileceği bilinmektedir.

Lavanta yağının çok etkili antiseptik özelliği bulunur. Topikal olarak kesiklere, çiziklere de uygulanmaktadır. Yaralara uygulandığında hücrelerin daha çabuk iyileşmesini sağlar. Doğal antibiyotik özelliği sayesinde yaraların enfeksiyon kapmasına da engel olabilir.


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