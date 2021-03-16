Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Tarihi yaklaşık 2.500 sene öncesine dayanan lavanta, Ortaçağ zamanında insanlar tarafından epilepsi ve migren atakları gibi rahatsızlıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Bilimsel ismi Lavandula angustifolia olarak bilinen lavanta, yaprak dökmeyen bir bitkidir.Aynı zamanda sadakat ve ölümsüz aşkın sembolü olarak da bilinmektedir. İşte lavantanın faydaları ve lavanta nerede kullanılır sorusunun yanıtı...

LAVANTA NEREDEN ALINIR?

Genelde deniz ikliminin olduğu bölgelerde yaygın şekilde görülen lavanta, Türkiye'de hem iklim hem de toprak bakımından daha çok Akdeniz bölgesinde yetiştirimektedir. Güneş sever bir bitki olan lavanta sulama konusunda da oldukça rahat bir bitkidir. Lavanta, her aktarda olmasa da çeşitli aktarlardan bulunup satın alınabilmektedir.

LAVANTANIN FAYDALARI NELERDİR? LAVANTA NEREDE KULLANILIR?

Lavanta içeriğinde bulunan bileşenler sayesinde cilde doğal parlaklığını, canlılığını ve güzelliğini geri kazandırır. Ayrıca lavantanın akne tedavisinde de oldukça etkili olduğu bilinmektedir.

Lavantanın başta migren olmak üzere baş ağrısına sebep olan tüm sorunların ortadan kaldırılmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır. Lavanta çayı migren ağrılarının rahatlatmasına yardımcı olabilir. Lavanta yağı da boyun ve yüzün alın kısmına uygulanması halinde baş ağrısının giderilmesine yardımcı olur.