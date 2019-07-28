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Lavanta tarlasını turizm merkezine çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Denizli'de bir iş adamının eşi için oluşturduğu lavanta tarlası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi - Hüseyin Gündoğar: - "Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi, şimdi ise yerli ve yabancı turistler akın akın geliyor"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki dağlık alanda 50 bin metrekareye kurulan lavanta tarlası, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu.

Turizmin önemli merkezlerinden Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, Acıpayam ilçesi Yukarı Mahalle'de bin 450 rakımdaki Kümeevler mevkisinde 50 bin metrekarelik Gündoğar Lavanta Bahçesi'ne uğramadan kentten ayrılmıyor.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa gibi şehirlerden özellikle hafta sonları Pamukkale'ye günübirlik gelen ziyaretçiler, travertenlerdeki şifalı sulara girdikten sonra lavanta tarlasını gezip fotoğraf çektirmenin keyfini çıkarıyor.

İş adamı 59 yaşındaki Hüseyin Gündoğar, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşi Sabiha Gündoğar'ın lavantaya ilgisi nedeniyle 3 yıl önce tekstil atölyesini kapatarak bu alanda işler yapmaya karar verdiğini söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle 50 bin metrekarelik alana lavanta tarlası kurduğunu anlatan Gündoğar, tarladan 40 ton hasat yapmayı beklediklerini ifade etti.

Gündoğar, lavanta bahçesine şimdiye kadar 5 bin kişinin üzerinde ziyaretçinin geldiğini, buranın tur rotaları arasına girdiğini ifade etti.

Bahçenin yaptıkları yatırımlar sonucunda ciddi anlamda ziyaretçi çektiğine işaret eden Gündoğar, şöyle konuştu:

"Tasarladığımız eşyalarla fotoğraf tutkunlarına doğal plato sunduk. Fotoğraf sanatçılarının göz bebeği olma yolunda ilerliyoruz. Bu yıl ziyarete açılmamıza rağmen inanılmaz ilgi var. Burası kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdi, şimdi ise yerli ve yabancı turistler akın akın geliyor. Tur otobüsleriyle gelen yabancı turistler çok beğeniyor. Burayı ayçiçeği ve gelinciklerle daha da genişletmeyi planlıyoruz. Lavanta ürününden daha çok ziyaretçilerden kazanıyoruz. Burayı turizme kazandırdığımız için çok mutluyuz."

Sabiha Gündoğar ise lavanta hayranı olduğunu belirterek, "Eşim bu yanımı bildiği için tekstili bıraktı. Dağ başına benim için tarla kiralayıp lavanta bahçesi kurdu. Buraya güneş enerjili bir ev yaptık. Burada yaşıyoruz. Buranın böyle olacağını tahmin etmemiştik. Güzel bir konsept oluşturduk. Herkes burayı görmeye geliyor." diye konuştu.

Denizli'de gelen Ayşe Çetin, yurt dışındaki lavanta bahçelerini de gördüğünü ancak burasının çok güzel olduğunu kaydetti.

Afyonkarahisar'dan gelen Nil Şanlı da Denizli'de lavanta tarlası olduğunu internetten öğrendiğini belirterek, "Hemen kalktım geldim. Burası harika bir yer." dedi.

Burada gelin ve damat fotoğrafları çeken İbrahim Güler ise özellikle yeni evlenen çiftlerin lavanta tarlasını tercih ettiğini söyledi.

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