Lavanta üretim alanı 10 bin dönümü geçti

TARIM ve Orman Bakanlığı, Türkiye'de son yıllarda farklı sektörler tarafından lavanta kullanımının yaygınlaştığını açıkladı. Kozmetikten temizlik sektörüne, sağlıktan sanayiye geniş bir platformda lavantanın kullanıldığı belirtilirken, "2019 yılı itibari ile ülke geneli lavanta üretim alanları 10 bin dönümü geçmiş bulunuyor. Bu alanlardan yaklaşık 1.500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20- 30 ton lavanta yağı elde edilebiliyor" açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de son yıllarda üretimdeki yeri artan lavantanın dönüm başına verimi 'Lavanta Çiçeği' olarak 150- 400 kilo arası, yağ olarak çiçek veriminin ise yüzde 2'si ile yüzde 5’i arasında değiştiği bildirildi. Bu yıl itibari ile çiftçilerin 1 kilo yaş lavantayı 1,5- 2 lira arasında sattığı, kurutulmuş lavantanın ise 1 kilosunun 10- 15 lira arasında satışa sunulduğu kaydedilen açıklamada, "1 dönüm lavanta bahçesinden ise 800 ila bin 100 TL arası kazanç elde edilebiliyor. Ülkemizde 2018 yılı TÜİK kayıtlarına göre 8 bin 700 dönüm alanda lavanta üretim alanı bulunmakta iken, 2019 yılı itibari ile ülke geneli lavanta üretim alanları 10 bin dönümü geçmiş bulunuyor. Bu alanlardan yaklaşık 1500 ton lavanta çiçeği, çiçeklerden ise 20-30 ton lavanta yağı elde edilebiliyor" denildi.