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Lavanta yağının kilosunu 100 Euro'ya satıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 16:31 | Son Güncelleme

ADANA'da lavanta yetiştiren ziraat mühendisi İrfan Yüksek, yağını kilosu 100 Euro'ya  satıyor.

Lavanta yağının kilosunu 100 Euro'ya satıyor

ADANA,(DHA)- ADANA'da lavanta yetiştiren ziraat mühendisi İrfan Yüksek, yağını kilosu 100 Euro'ya satıyor.
Ziraat mühendisi İrfan Yüksek, Karaisalı ilçesinde 10 dönümlük arazide hobi olarak lavanta yetiştirmeye başladı. Fideleri Bulgaristan'dan getirten Yüksek, bu yıl hasat yapmaya hazırlanıyor. Lavanta yağının kilosunun 100 Euro olduğunu belirten Yüksek, lavanta çiçeklerinin yağını çıkardığı bir de tesis kurduğunu kaydetti. Yüksek, "Bir dönümden bir tonluk çiçek alıyoruz. Bir tonluk çiçekten de ortalama 25 kilogramlık lavanta yağı elde ediyoruz"dedi. Yüksek, lavanta yağının dünya piyasalarında en çok işlem güren 15 uçucu yağdan biri olduğunu da vurgulayarak, "Bu yağı işleyip yüksek katma değerli ürünlere dönüştürürsek, kilogramda 100 Euro yerine 1000 Euro da kazanabiliriz. Bunun için yetiştirici ve işleyici girişimcilerin teşvik edilmesine ihtiyaç var. Lavanta yetiştiriciliği birçok tarım ürününden daha kolay bir iş" diye konuştu.
Lavanta bahçesini ve yağ tesislerini ziyaret eden Girişimcilik Ekosistemi Derneği (GED) Başkanı Esra Özden, ekonomiye yapılan saldırıların bu tür girişimler ve girişimciler sayesinde sonuçsuz kalacağını söyledi. Özden, Çukurova Bölgesi'nin yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle sayısız fırsatlar sunduğunu da vurguladı.

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