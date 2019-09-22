Lavantada hasat zamanı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - TÜRKİYE'nin en büyük lavanta bahçesine sahip Burdur'da toplam 1900 dekara yakın alanda lavanta hasadı tamamlandı. Büyük bölümü demet olarak satılan, bir kısmı da ürüne dönüştürülen lavantadan toplamda 1,5 tona yakın da yağ elde edildi. Bu yıl lavanta yağının kilosu türüne göre 50 Euro ile 80 Euro arası fiyat buldu.

Burdur Gölü kuzeyinde Karakent köyünde yer alan Lisinia Doğa Yaşam Alanı, bölgede toplamda 1900 dekara yakın alanda üretim yaptığı lavantaların hasadını tamamladı. 10 yılı aşkın süre önce kurulan Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nda bölgedeki göller ve su kaynaklarının korunması amacıyla başta lavanta olmak üzere kekik, adaçayı gibi susuz yetişebilen tıbbi ve aromatik üretimi binlerce dönüm alana yayıldı.

HAZİRAN- TEMMUZDA MOR ŞÖLEN

Lisinia Doğa Yaşam Alanı kurucusu veteriner hekim Öztürk Sarıca, Karakent Köyü, Yeşilova'ya bağlı Akçaköy ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi olmak üzere üç alanda toplamda 1900 dekar lavanta üretimi yapıyor. Bu yıl haziran ayı sonunda ilk olarak Karakent'te çiçeklenen lavantalar, temmuz başında da Akçaköy'deki Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük lavanta bahçesi olan 375 dekarlık Lavanta Deresi'nde çiçeklendi.

500 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

Mor rengiyle uçsuz bucaksız manzaralar sunan lavantalar, yaklaşık 1.5 aylık dönemde toplamda 500 bini aşkın ziyaretçi ağırladı. Bu yıl havaların sıcak ve yağışın az olması nedeniyle lavanta sezonu ağustos ayı ortalarında sona ererken, lavantaların hasadı ve yağının çıkartılması işlemleri ise yaklaşık bir ay sürdü.

EKOTURİZM

1900 dekardaki lavantaların büyük bölümünün ekoturizm kapsamında demet, bir kısmının da krem, kolonya, yağ olarak ziyaretçilere satıldığını belirten Öztürk Sarıca, haziran sonu başlayıp ağustos ortalarına kadar süren lavantaların mor şöleni döneminde Lisinia'da 400 bin, Akçaköy Lavanta Deresi'nde de 100 bini aşkın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

UÇSUZ BUCAKSIZ LAVANTA

Akçaköy'deki bahçenin, insanların uçsuz bucaksız lavanta görmeye geldiği alan olduğunu belirten Sarıca, “375 dekarla Türkiye ve Avrupa'nın en büyük görseli bulunan lavanta bahçesi. 12 açıdan fotoğrafta bahçe her yönüyle farklı görünüyor. Arkasındaki dağ profiliyle de zengin. Sıraların düzgünlüğü, gündoğumu ve günbatımında farklı renkler oluşması hem düğün hem de fotoğraf sanatçıları için zengin görsellik sunuyor" dedi.

LAVANTA YAĞI FİYATLARI ARTTI

Demet ve ürün satışı dışında bu yıl hasat edilen lavantalardan yaklaşık 1.5 ton lavanta yağı elde ettiklerini belirten Sarıca, intermedia tür lavanta yağının geçen yıl 30 Euro olan kilogram fiyatının bu yıl 40-50 Euro'ya, angustifolia tür lavanta yağının da 60-80 Euro'ya kadar yükseldiğini dile getirdi. Fiyatın hem dünyada hem de ülkemizde lavanta yağı kullanımının artmasına bağlı olduğunu belirten Sarıca, “Lavanta yağı ciddi anlamda değer kazandı" dedi.

UYKU PROBLEMİNE ÇÖZÜM

Tüm dünyada doğal yağların, özellikle lavanta yağının ciddi anlamda tüketildiğini kaydeden Sarıca, "Lavanta yağını en çok uyku problemi olanlar kullanıyor. Son yıllarda tüm dünyanın tıbbi olarak kullandığı angustifolia lavanta yağını da üretmeye başladık. Sindirim ve solunum problemleri, romatizmalı ağrılar ve bazı alerjik reaksiyonlarda kullanılıyor. Parfümeri ve temizlik sektörlerinde de her iki türün yoğun kullanımı var" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE 13 BİN DEKAR

Türkiye'de lavanta üretim alanı miktarının 13 bin dekarı geçtiğini belirten Sarıca, ama hala lavanta yağı gereksiniminin tamamını karşılayabilme durumundan uzak olunduğunu söyledi. Sarıca, “Türkiye önümüzdeki 10 yıl içindeki yeni dikimlerle ancak lavanta yağı ihtiyacını karşılayabilecek. O yüzden lavanta su tüketmeyen bitkiler noktasında da revaçta. Küresel ısınmayla sularımızı kaybettiğimizi de düşünürsek ki özellikle Göller Yöresi'nde gelecek nesiller için su tüketmeyen bitkiler, bilhassa lavantanın dikimi çok önemli" dedi.

KUYUCAK'TAN SALDA GÖLÜ'NE LAVANTA YOLU

Lavanta üretimiyle meşhur Isparta'nın Kuyucak Köyü ile Lisinia arasının yaklaşık 40 kilometre olduğuna dikkat çeken Sarıca, Burdur Valiliği'nin Kuyucak'tan başlayıp Burdur Gölü kuzeyinden Lisinia, Akçaköy ve Salda Gölü'ne kadar olan güzergahta Lavanta Yolu projesi kapsamında yeni dikim alanlarına teşvik ve destekler verdiğini, önümüzdeki yıllarda Türkiye ve dünyadan pek çok kişinin gelip görmek istediği bir yol konumuna geleceğini dile getirdi.

EMİNE ERDOĞAN'DAN DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Lisinia proje alanını ziyaretinde susuz tarım, yaban hayatı ve lavanta konularında bilgilendirme yaptıklarını da anlatan Öztürk Sarıca, “Göller Yöresi'ndeki su kaynaklarının azlığı, önümüzdeki yılların susuz geçeceği, lavanta tarımının olmazsa olmaz olduğu, diğer susuz yetişen tıbbi aromatik bitkilerin bölgede yetiştirilmesi gerektiği ve bunların katma değerinin yüksek olduğu konularında bilgilendirdik. Kendisi bize bu tür çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti ve konunun takipçisi olacağını söyledi" dedi.

FOTOĞRAFLI



