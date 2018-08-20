Alternatif gelir sağlamak için çiftçiye teşvik sunduklarını ifade eden Sağdaş, lavanta balının diğer ballardan farklı bir durumda olduğunu kaydetti.

Lavanta Balının Kalite ve Tanınırlığının Artırılması Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta balının yaygınlaştırılması kapsamında 2014 yılında proje hazırladıklarını ve bu kapsamda çiftçilere kovan dağıttıklarını belirtti.

Kuyucak köyü ve civarında yerli ve gezgin arıcıların kurduğu yaklaşık 3 bin kovanla üretime geçen çiftçiler, Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacının karşılanmasında da önemli görev üstleniyor.

"Kuyucak köyü lavanta balında öncü durumunda. Türkiye'de en çok lavanta balının üretildiği bir konumda. Hoş kokusu, narin tadı ve hafifliğiyle diğer ballardan ayrılıyor ve insanın yedikçe yiyesi geliyor. Hafif olduğu için hemen kesmiyor. Lavantanın faydaları balına da sirayet ediyor. Lavanta karaciğer enzimlerine, uyku problemi çekenlere, stres kaynaklı hastalık yaşayanlara iyi geliyor. Lavanta balı da arı lavantadan nektarı aldığında dolayı aynı etkiyi veya yakın etkiyi gösterme eğiliminde. Yatmadan önce bir kaşık lavanta balı yerseniz, çok rahat uyursunuz. Karaciğer enzimlerinin dengelenmesinde özellikle rol oynuyor. Yapılan araştırmalar sonucunda lavanta balının dünyada nadir ballardan olduğu tespit edilmiş, antiseptik etkisi kanıtlanmıştır, yaraların iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır."

Kuyucakta üretilen lavanta balının Türkiye'de öncü konumda olduğundan dolayı birçok ilden talep gördüğünü dile getiren Sağdaş, "Özellikle Karadeniz illeri, lavanta balına oldukça ilgili. Karadeniz'de Anzer balı ve arıcılar çok yaygın ancak lavanta balı orada olmadığından dolayı birçok kişi lavanta balına talep göstermektedir. Köyümüze gelen çiftçilerimiz, tatilciler buraya uğrayıp, lavanta balını alıyor. Bu hoş kokuyu ve tadı kendi bedenlerinde hissederek lavanta balının güzel lezzetini tatma imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Kuyucak'ta kovan sayısının 800 ile bin arasında, çevre köylere gelen gezgin arıcılarla birlikte bu sayının 3 bini bulduğunu anlatan Sağdaş, bu kapasiteyle Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacını önemli ölçüde karşıladıklarını kaydetti.

- Üretim artınca kovan sayısı da arttı

Lavanta Kokulu Köy Projesi kapsamından lavantaya ilginin son 3 yılda arttığını hatırlatan Sağdaş, 3 bin dekar olan ekili alanın bu yıl 5 bin dekara çıktığını ifade etti.

Lavantayla köydeki gençlerin iş sahibi olduğunu vurgulayan Sağdaş, şunları kaydetti: