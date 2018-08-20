HABER

Lavantadan "bal" damlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 11:27 | Son Güncelleme

Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta'nın Kuyucak köyünde görsel sezonun bitmesinin ardından lavanta balı hasadına başlandı - Lavanta Balının Kalite ve Tanınırlığının Artırılması Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş: - "Kuyucak köyü, lavanta balında öncü durumunda. Türkiye'de en çok lavanta balının üretildiği bir konumda. Hoş kokusu, narin tadı ve hafifliğiyle diğer ballardan ayrılıyor" - "Dört sene önce kilosu 20 liradan alınırken, şu an 80 ile 100 lira arasında satışı yapılmaktadır. Arıcılarımız bundan çok güzel gelir elde etmektedir" - Lavanta balı üreticisi Yakup Aydemir: - "Akşama kadar uğraştığım için sanki dünyam değişiyor. Ona odaklanıyorum. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum"

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye'de lavanta üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştirildiği Isparta'nın Kuyucak köyünde görsel sezonun bitmesinin ardından lavanta balı hasadına başlandı.

Görsel sezonda 1,5 ayda 222 bin misafiri konuk eden mor tarlalar, yöre turizmine önemli katkı sundu.

Yurt içinden ve yurt dışından turistleri ağırlayan Kuyucak köyünde, sezonun bitmesiyle çiftçiler getirisi yüksek olan lavanta balının hasadına başladı.

Kuyucak köyü ve civarında yerli ve gezgin arıcıların kurduğu yaklaşık 3 bin kovanla üretime geçen çiftçiler, Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacının karşılanmasında da önemli görev üstleniyor.

Lavanta Balının Kalite ve Tanınırlığının Artırılması Projesi Koordinatörü Ali Sağdaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavanta balının yaygınlaştırılması kapsamında 2014 yılında proje hazırladıklarını ve bu kapsamda çiftçilere kovan dağıttıklarını belirtti.

Alternatif gelir sağlamak için çiftçiye teşvik sunduklarını ifade eden Sağdaş, lavanta balının diğer ballardan farklı bir durumda olduğunu kaydetti.

Lavanta balının Türkiye'de nadir bulunan ballar arasında olduğunu aktaran Sağdaş, şunları söyledi:

"Kuyucak köyü lavanta balında öncü durumunda. Türkiye'de en çok lavanta balının üretildiği bir konumda. Hoş kokusu, narin tadı ve hafifliğiyle diğer ballardan ayrılıyor ve insanın yedikçe yiyesi geliyor. Hafif olduğu için hemen kesmiyor. Lavantanın faydaları balına da sirayet ediyor. Lavanta karaciğer enzimlerine, uyku problemi çekenlere, stres kaynaklı hastalık yaşayanlara iyi geliyor. Lavanta balı da arı lavantadan nektarı aldığında dolayı aynı etkiyi veya yakın etkiyi gösterme eğiliminde. Yatmadan önce bir kaşık lavanta balı yerseniz, çok rahat uyursunuz. Karaciğer enzimlerinin dengelenmesinde özellikle rol oynuyor. Yapılan araştırmalar sonucunda lavanta balının dünyada nadir ballardan olduğu tespit edilmiş, antiseptik etkisi kanıtlanmıştır, yaraların iyileştirilmesinde de kullanılmaktadır."

- Karadeniz'den talep fazla

Sağdaş, Kuyucak köyüne dışarıdan arıcıların alınmadığını fakat çevre köylerde gezgin arıcıların konakladığını ifade etti.

Kuyucakta üretilen lavanta balının Türkiye'de öncü konumda olduğundan dolayı birçok ilden talep gördüğünü dile getiren Sağdaş, "Özellikle Karadeniz illeri, lavanta balına oldukça ilgili. Karadeniz'de Anzer balı ve arıcılar çok yaygın ancak lavanta balı orada olmadığından dolayı birçok kişi lavanta balına talep göstermektedir. Köyümüze gelen çiftçilerimiz, tatilciler buraya uğrayıp, lavanta balını alıyor. Bu hoş kokuyu ve tadı kendi bedenlerinde hissederek lavanta balının güzel lezzetini tatma imkanı buluyorlar." diye konuştu.

Kuyucak'ta kovan sayısının 800 ile bin arasında, çevre köylere gelen gezgin arıcılarla birlikte bu sayının 3 bini bulduğunu anlatan Sağdaş, bu kapasiteyle Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacını önemli ölçüde karşıladıklarını kaydetti.

- Üretim artınca kovan sayısı da arttı

Lavanta Kokulu Köy Projesi kapsamından lavantaya ilginin son 3 yılda arttığını hatırlatan Sağdaş, 3 bin dekar olan ekili alanın bu yıl 5 bin dekara çıktığını ifade etti.

Lavantayla köydeki gençlerin iş sahibi olduğunu vurgulayan Sağdaş, şunları kaydetti:

"Lavanta alanının artmasıyla beraber çiftçilerimiz de kovan sayısını artırmaya başladı. Özellikle köyden göçün önlenmesiyle beraber gençler arıcılığa başladı. İlerleyen yıllarda Türkiye'nin lavanta balı ihtiyacı halen buradan karşılanıyor olacak çünkü diğer illerdeki lavantalar henüz büyümedi. Lavanta balının üreticiye karı mutlaka var. Dört sene önce kilogramı 20 liradan alınırken, şu an 80 ile 100 lira arasında satışı yapılmaktadır. Arıcılarımız bundan çok güzel gelir elde etmektedir."

Lavanta balı üreticisi Yakup Aydemir ise uzun süreden beri lavanta balıyla uğraştığını söyledi.

Lavanta döneminde gerekli bakımları yaptıktan sonra hasat yapmaya başladıklarını ifade eden Aydemir, "Sabahın erken saatinde başlıyoruz. Çok zor bir süreci var. Akşama kadar uğraşıyoruz. Akşama kadar uğraştığım için sanki dünyam değişiyor. Ona odaklanıyorum. Vaktin nasıl geçtiğini bilmiyorum. Bununla uğraşmak zevkli." dedi.

Aydemir, lavanta balından aldığı tadı başka ballardan alamadığını belirterek, gelen turistlerin lavanta balından memnun kaldığını dile getirdi.

PARTNERDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlarDikkat! Sosyal medyada sizi böyle kandırıyorlar
Selda Bağcan Bodrum'da konser verdiSelda Bağcan Bodrum'da konser verdi
Kaçak kurban eti kıyması çekimine cezaKaçak kurban eti kıyması çekimine ceza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hasat ısparta Kuyucak Köyü lavanta lavanta balı

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Nagehan Alçı'dan olay yaratacak iddia!

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Eski eşinin mahrem görüntülerini yaymakla suçlanan Mustafa Ceceli Hacca gitti

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

Sıla 'Tatlı bir telaş içindeyiz' dedi ve düğün açıklaması yaptı

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

Aynı hastanede 16 hemşire birden hamile: Hepimiz sözleşmiş gibi Noel tatiline denk getirdik!

İlginizi Çekebilir

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Twitter'da dikkat çeken paylaşım!

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

TSK açıkladı! ABD askerleri ile...

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

HDP'li Başkanın cebinden şok eden not!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Üvey baba rezaleti! 'Sen sırnaşmışsındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

İç güvenlik operasyonu! 40 terörist öldürüldü

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Teröristlerin çaresizliği maillerde ortaya çıktı! 'Fare gibi bir deliğe sıkıştık'

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.