Lavantayla Kaderi Değişen Köy

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut köyü, kısa bir süre öncesine kadar narenciye ve hayvancılığın ön planda olduğu bir köydü. Bundan dört yıl önce Seferihisar Belediyesi’nin üreticilere alternatif ürün sunmak amacıyla başlattığı lavanta ekimi, köyün kaderini değiştirdi.
Başlangıçta sadece belediyeye ait küçük bir arazide üretimi yapılan lavanta, dört yıldır düzenlenen festivalle birlikte köyün adının da duyulmasını sağladı. Süreç içinde belediyenin teknik desteğiyle de giderek daha fazla sayıda köylü lavanta üretimine başladı.
Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Lavanta Festivali’ne binlerce kişi katıldı. Ziyaretçiler, belediyeye ait lavanta tarlasında fotoğraflar çekti, kurulan stantlarda alışveriş yaptı. Müzik dinletileriyle coştu. Yoğunluk nedeniyle birçok ziyaretçi araçlarını köy dışında bırakıp yürüyerek festival alanına ulaşmak zorunda kaldı.
Belediyenin öncülüğünde başladı
VOA Türkçe’ye konuşan Turgut Köyü Muhtarı Okay Görgün dört yıl önce Seferihisar Belediyesi öncülüğünde başlayan lavanta üretiminin şu an 100 dönümün üzerindeki bir alanda devam ettiğini söyledi. Görgün, “Belediyenin bir makinesi var. O makineyle lavantaların yağı çıkartılıyor. Çiçekler hem demet halinde satılıyor hem de sabun, kolonya, parfüm gibi ürünlere dönüşüyor. Festival de bu yıl geçen yıllara göre çok daha kalabalık. Ama sadece festival döneminde değil, diğer zamanlarda da her gün yaklaşık 100 aile köyümüzü ziyarete geliyor” diye konuştu.
Köylülerden Turgay Bezer de üç yıldır lavanta üretimi yaptığını söyledi. Bezer, “Şu anda 17 dönüm arazide lavanta yetiştiriyorum. Nişan, düğün fotoğrafları çektirmek için de çevre illerden ve ilçelerden insanlar geliyor. Bu işe eski Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer öncülük etti. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra da üretilen lavanta yağının alımı için söz verdi. İlk yıl benim açımdan masraflıydı. İkinci yıl normal bir gelir elde ettik. Bu, üçüncü yıl ve çok daha iyi olacak” dedi.
Amaç katma değeri yüksek ürünler yetiştirmek
Turgay Bezer’in kızı Ecem Bezer, lavantanın faydalarını şöyle sıraladı: “Odanıza koyduğunuzda sağlıklı bir uyku çekmenize yarıyor. Yağını üstünüze sıkarsanız sinek gelmiyor. Lavanta yağı birçok yemekte de kullanılıyor. Ayrıca ağrılara da iyi geliyor. Yüzünüze sürdüğünüzde, cildinizi yumuşatıyor”.
Festival katılan Tunç Soyer de, "Bu hikayenin bir ana fikri vardı; o da üreticimizi katma değeri yüksek ürünlerle buluşturmak. Bu bereketli topraklarda tarımı ileriye taşımamız gerekiyor. Lavanta o nedenle bulduğumuz bir üründü. Bu hikayeyi büyütmek festivallerle mümkün. Ne kadar değerli olduğunu ne kadar çok fayda getireceğini ancak festivallerle anlatabiliyorsunuz. O nedenle festival yapmaya başladık. Festival üretimi besliyor, üretim festivali besliyor. Karşılıklı birbirini büyütüyorlar" dedi.
Okuyucu Yorumları 0 yorum