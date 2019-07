Lavantayla Kaderi Değişen Köy

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Turgut köyü, kısa bir süre öncesine kadar narenciye ve hayvancılığın ön planda olduğu bir köydü. Bundan dört yıl önce Seferihisar Belediyesi’nin üreticilere alternatif ürün sunmak amacıyla başlattığı lavanta ekimi, köyün kaderini değiştirdi.

Başlangıçta sadece belediyeye ait küçük bir arazide üretimi yapılan lavanta, dört yıldır düzenlenen festivalle birlikte köyün adının da duyulmasını sağladı. Süreç içinde belediyenin teknik desteğiyle de giderek daha fazla sayıda köylü lavanta üretimine başladı.

Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Lavanta Festivali’ne binlerce kişi katıldı. Ziyaretçiler, belediyeye ait lavanta tarlasında fotoğraflar çekti, kurulan stantlarda alışveriş yaptı. Müzik dinletileriyle coştu. Yoğunluk nedeniyle birçok ziyaretçi araçlarını köy dışında bırakıp yürüyerek festival alanına ulaşmak zorunda kaldı.

Belediyenin öncülüğünde başladı

VOA Türkçe’ye konuşan Turgut Köyü Muhtarı Okay Görgün dört yıl önce Seferihisar Belediyesi öncülüğünde başlayan lavanta üretiminin şu an 100 dönümün üzerindeki bir alanda devam ettiğini söyledi. Görgün, “Belediyenin bir makinesi var. O makineyle lavantaların yağı çıkartılıyor. Çiçekler hem demet halinde satılıyor hem de sabun, kolonya, parfüm gibi ürünlere dönüşüyor. Festival de bu yıl geçen yıllara göre çok daha kalabalık. Ama sadece festival döneminde değil, diğer zamanlarda da her gün yaklaşık 100 aile köyümüzü ziyarete geliyor” diye konuştu.