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Lavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 17:14 | Son Güncelleme

 MERSİN’de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi.

Lavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandı

MERSİN, (DHA)- MERSİN’de jandarma, uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit ettiği otomobilde yaptığı aramada, lavaş ekmeğinin içine gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirdi. Otomobildeki 4 kişiden 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi’nde ihbar üzerine uyuşturucu madde sattığını belirlediği otomobilde arama yaptı. Aramada, otomobil içinde bulunan poşetlerdeki lavaş ekmeklerin arasına gizlenmiş 1 kilo 220 gram toz esrar ele geçirildi. Otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Sorguları tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Lavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandıLavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandıLavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandıLavaş ekmeği içinde 1 kilo esrar bulundu, 1 kişi tutuklandı

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