HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Lavman nedir? Lavman nasıl yapılır?

Lavman nedir? Lavman nasıl yapılır?

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
15.09.2024 19:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lavman, rektum ve kolonun temizlenmesi için yapılır. Bağırsak boşaltımı olarak da bilinir. Lavman, sıvıların rektuma verilmesiyle bağırsakların boşaltılmasını sağlar. Lavman, yanlış şekilde yapılırsa istenmeyen sonuçlar doğuracağından bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Lavman nedir? Lavman nasıl yapılır?

Lavman, rektuma sıvı enjekte ederek bağırsakları temizlemeyi hedefleyen bir yöntemdir. Bu işlem genellikle kabızlığı gidermek veya bağırsak temizliği yapmak için kullanılır. Bazı tıbbi işlemler öncesinde de lavman yapılır.

Lavman nasıl yapılır?

Lavman yapmak için lavman kiti gerekir. İlk olarak kullanılacak olan sıvının hazır hazırlanması gerekir. Genellikle ılık su olsa da doktorun önerdiği bir sıvı varsa o da kullanılabilir. Sıvıyı ısıtarak vücut sıcaklığına yakın bir ısıya getirilmesi gerekir.

Uygulama esnasında kişi genellikle sol yanına yatıp dizlerini karnına çekmesi önerilir. Aplikatör ucu yağlanıp rektuma yerleştirilir. Ardından sıvı yavaş bir şekilde enjekte edilir. Sıvı uygulamasının ardından birkaç dakika boyunca sıvının bağırsakta kalması için beklenir. Sonrasında tuvalete gidilir. Sıvı ve bağırsak içinin boşaltılmasıyla işlem tamamlanır. Lavman yapılırken dikkatli olunmalıdır. Evde yapılabilecek bir işlem olmasına rağmen hatalı uygulamanın bağırsaklara zarar vereceği unutulmamalıdır. Gerekli durumlarda sağlık profesyonellerinden yardım alınabilir.

Lavman niçin yapılır?

Lavman bağırsakları temizlemek ve rahatlatmak için uygulanan bir işlemdir. Çeşitli tıbbi ve sağlıkla ilgili nedenlerle yapılabilir. En yaygın olarak kabızlık tedavisinde kullanılır. Uzun süreli kabızlık durumlarında bağırsakları boşaltmak için lavman yapılması etkili bir yöntemdir. Tıbbi prosedürler öncesinde de, özellikle kolonoskopi veya cerrahi müdahaleler gibi bağırsakların net bir şekilde görülmesi gereken durumlarda bağırsakların tamamen temizlenmesi amacıyla lavman uygulanır.

Bazı durumlarda toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırmak için detoks amacıyla lavman yapılır. Rektal ilaç uygulamaları için de lavman kullanılabilir çünkü bazı ilaçlar rektal yoldan verildiğinde daha hızlı emilir. Özellikle kolonla ilgili rahatsızlıkların tedavisinde veya bazı tıbbi durumların yönetiminde lavman gerekebilir.

Lavman genel olarak bağırsakların işlevlerini yerine getiremediği ya da destek gerektiği durumlarda tercih edilen bir yöntemdir. Her ne kadar evde uygulanabilse de, uygun şekilde yapılmadığında komplikasyonlara yol açabileceği için genellikle bir sağlık uzmanına danışmak önerilir.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bağırsak
En Çok Okunan Haberler
Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Haftalar sonra ortaya çıktı: "Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gençlere de emeklilik güvencesi! EYT ile yaş şartı kaldırılmıştı: Ne kadar prim ödenmesi gerekiyor? Detaylar netleşti

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Gelin ve damada beşi bir yerde 'altın' yerine...

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

Narin ahırda Türk toplumunun kaldıramayacağı bir şey gördü

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

AK Partili Gençlik Kolları Başkanı, Vali'nin özel kalem müdürü oldu!

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı'ya... 'Bu ahlaksız adam yat dediklerinde yatıyordu, onların köpeğiydi'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Ömür boyu garantili! Stanley termoslarda indirim devam ediyor

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları'nın son günü! Yıldız markalar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.