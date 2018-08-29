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Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 29.08.2018 17:02 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin İdlib kenti ile ilgili Amerika Birleşik Devletleri ile görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Lavrov: ABD ile İdlib görüşmeleri devam ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD ile İdlib görüşmelerinin devam ettiğini ifade eden Lavrov, Rusya’nın İdlib konusunda Türkiye ile son derece aktif bir şekilde çalıştığını ifade etti. Rus Bakan, Rus ve Türk tarafının İdlib’te düzenlenecek olası operasyon hakkında görüşmeler gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sergey Lavrov, Batılı ülkelerin İdlib’te terörle mücadele operasyonlarını engellememesini beklediğini dile getirdi.

"SÖZDE KİMYASAL SALDIRI"

Lavrov, İdlib'te düzenlenmesi planlanan sahte kimyasal saldırı iddialarına ilişkin 'amacın bölgedeki terörist varlığının devamını sağlamak' olduğunu söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
Lavrov ABD İdlib Suriye

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