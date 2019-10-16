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Lavrov: ‘Ankara-Şam Arasında Güvenlik İşbirliğini Destekleyeceğiz’

16.10.2019 19:43 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sahadaki Türk ve Suriye güçlerinin nasıl işbirliği yapılacağına karar vermesi gerektiğini belirtti. Rusya’nın iki tarafa da yardıma hazır olduğunu kaydeden Lavrov, Moskova’nın Suriye’yle Türkiye arasında güvenlik işbirliğini destekleyeceğini söyledi

Lavrov: ‘Ankara-Şam Arasında Güvenlik İşbirliğini Destekleyeceğiz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sahadaki Türk ve Suriye güçlerinin nasıl işbirliği yapılacağına karar vermesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Rusya’nın iki tarafa da yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov bununla birlikte Şam ve Kürtler arasındaki diyaloğun somut adımlara dönüştüğünü de vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Moskova’nın Suriye’yle Türkiye arasındaki güvenlik işbirliğini de destekleyeceğini kaydetti.

Lavrov, ülkesinin Şam ve Kürtler arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceğini söyledi.

Rusya, Türkiye ve Suriye güçlerinin 1998’deki Adana Mutabakatı’na göre işbirliği yapması gerektiğini belirtiyor. Adana Mutabakatı Suriye’nin PKK’ya barınak sağlamasını engelliyor.

Bu arada Suriye’nin kuzeydoğusunda Amerikan askerlerinin terk ettiği üslere Suriye askerlerinin konuşlandığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen Suriye Dışişleri Bakanı Walid-el Muallim’le Şam’da görüştü.

Pedersen’in Şam ziyareti daha önceden planlanmıştı.

Erdoğan Moskova’ya gidiyor

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayının sonunda görüşmelerde bulunmak için Rusya’yı ziyaret edebileceğini belirtti. Erdoğan ve Putin Salı günü Suriye konusunu telefonda görüşmüştü.

Peskov, Rusya’nın Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlamak için aldığı önlemlere saygı duyduğunu da vurguladı, bununla birlikte bunun orantılı olmasını beklediklerini söyledi.

Peskov, Moskova’nın harekatın ne kadar sürmesi gerektiğini düşündüğü konusunda ise yorum yapmadı.

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