Lavrov: ‘Ankara-Şam Arasında Güvenlik İşbirliğini Destekleyeceğiz’

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, sahadaki Türk ve Suriye güçlerinin nasıl işbirliği yapılacağına karar vermesi gerektiğini belirtti. Lavrov, Rusya’nın iki tarafa da yardıma hazır olduğunu kaydetti.

Lavrov bununla birlikte Şam ve Kürtler arasındaki diyaloğun somut adımlara dönüştüğünü de vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanı Moskova’nın Suriye’yle Türkiye arasındaki güvenlik işbirliğini de destekleyeceğini kaydetti.

Lavrov, ülkesinin Şam ve Kürtler arasında varılan anlaşmanın uygulanmasını teşvik edeceğini söyledi.

Rusya, Türkiye ve Suriye güçlerinin 1998’deki Adana Mutabakatı’na göre işbirliği yapması gerektiğini belirtiyor. Adana Mutabakatı Suriye’nin PKK’ya barınak sağlamasını engelliyor.

Bu arada Suriye’nin kuzeydoğusunda Amerikan askerlerinin terk ettiği üslere Suriye askerlerinin konuşlandığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen Suriye Dışişleri Bakanı Walid-el Muallim’le Şam’da görüştü.

Pedersen’in Şam ziyareti daha önceden planlanmıştı.