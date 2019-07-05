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Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen ile İdlib'i görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 19:55 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'yi değerlendirdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen ile Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, Pedersen ile başkent Moskova'da bir araya geldiği belirtildi.

Suriye meselesinin ele alındığı bildirilen açıklamada, "İdlib'deki terör faaliyetlerinin gelişmesi ve ülkenin kuzey doğusundaki gerginliğinin devam etmesi ışığında Suriye'de sahadaki mevcut durum ayrıntılı şekilde ele alındı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin oluşturulması ve çalıştırılması konusunun da görüşüldüğü bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler İdlib Rusya Suriye

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