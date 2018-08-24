Lavrov-Çavuşoğlu ortak basın toplantısı

MOSKOVA/ Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'nin İdlib bölgesinde 3 milyondan fazla sivil yaşadığına dikkati çekerek, "İdlib'de askeri bir çözüm felaket olur." dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu ve Lavrov, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, İdlib'de 3 milyondan fazla sivil yaşadığını ve teröristlerle sivillerin ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Hepsiyle de mücadele etmek gerekiyor. Diğer taraftan, burada askeri bir çözüm bir felaket olur. Sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur." şeklinde konuştu.
İdlib'in Astana anlaşması içinde geri kalan tek çatışmasızlık bölgesi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, bölgedeki radikal grupların, ılımlı muhalefet ile oradaki sivil halkı rahatsız ettiğinin altını çizdi. Çavuşoğlu, bu radikal grupların etkisiz hale getirilmesinin herkes için önemli olduğunu söyledi.
(Sürecek)
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