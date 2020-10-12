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Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 12.10.2020 13:27 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Dağlık Karabağ’da ateşkese uyulmadığını ifade etti.

Lavrov: Dağlık Karabağ’da ateşkes kurallarına uyulmuyor!

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ı Moskova’da bulunan Dışişleri Bakanlığı binasında ağırladı. Lavrov, Ermeni mevkidaşı Mnatsakanyan ile yaptığı görüşmede basına açıklamalarda bulunarak, “Geçtiğimiz Cuma günü ve Cumartesi gününün yarısını Azerbaycanlı ve Ermenistanlı mevkidaşımız ile burada geçirdik. Putin’in girişimleriyle önemli bir anlaşmaya varıldı” dedi.

"ATEŞKES KURALLARINA TAM UYULMUYOR"

Ermeni mevkidaşına hitaben konuşan Lavrov iki ülke tarafından imzalanan ateşkes mutabakatını işaret ederek, "Ateşkes kurallarına tam olarak uyulmuyor" dedi.

Lavrov, “Savunma Bakanları’nın da dahil olduğu Azerbaycanlı mevkidaşımız ve sizinle üçlü formatta yaptığımız anlaşmaların tam olarak uygulanmasının sağlanmasını bekliyoruz” dedi.

Lavrov’un kritik ateşkes anlaşmasından sonra kendilerini savunan Ermenistan Dışişleri Bakanı Mnatsakanyan, ateşkesin Azerbaycan tarafından bozulduğunu iddia ederek, ateşkes kurallarının takip edilebilmesi için bir gözlem mekanizmasının oluşturulması gerektiğini söyledi.

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