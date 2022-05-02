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Lavrov'dan Hitler çıkışı! İsrail'den sert tepki: İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

02.05.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu iddia ettiği sözleri tepki çekti. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un sözlerini kınayarak Rusya’nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise yaptığı açıklamada, "Bu tür yalanlar, Yahudileri tarihte kendilerine karşı işlenen en korkunç suçlarla suçlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov'dan Hitler çıkışı! İsrail'den sert tepki: İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdılar

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu iddia eden sözleri sonrası İsrail, Lavrov'un sözlerini kınayarak Rusya’nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

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LAVROV'UN SÖZLERİ KINANDI

Rusya ve İsrail arasındaki ilişkiler Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un açıklamaları sonrası gerildi. Lavrov İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler’in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve "En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi" sözleri üzerine İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'u kınayarak, Rusya’nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etti. Bakanlık, Lavrov’un sözlerinin Nazi Holokost’unun dehşetini küçük düşüren "affedilemez" bir yalan olduğunu ifade etti.

Lavrov’dan uyarı: &quot;Hafife almayın!&quot;Lavrov’dan uyarı: "Hafife almayın!"

"DERHAL SON VERİLMELİDİR"

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ise yaptığı açıklamada, "Bu tür yalanlar, Yahudileri tarihte kendilerine karşı işlenen en korkunç suçlarla suçlamayı amaçlıyor" ifadelerini kullanarak, “Yahudi halkına uygulanan Holokost'un siyasi amaçlarla kullanılmasına derhal son verilmelidir” dedi.

Büyükbabası Holokost'ta kurbanlarından olan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yahudileri Yahudi aleyhtarı olmakla suçlamanın "ırkçılığın en temel seviyesi" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un Nazi yanlısı unsurların Ukrayna hükümeti ve ordusu üzerinde hakimiyet kurduğuna yönelik iddiasını reddetti. Lapid, "Ukraynalılar Nazi değil. Yalnızca Naziler Naziydi ve Yahudi halkının sistematik olarak yok edilmesiyle ilgilenen tek kişi onlar" dedi.

İsrail'in Holokost'ta öldürülen altı milyon Yahudiyi anma töreni olan Yad Vashem'in Başkanı Dani Dayan, Lavrov’un sözlerinin "gerçek Nazizmin kurbanlarına bir hakaret ve ağır bir darbe" olduğunu ifade ederek, Lavrov'un "aslında hiçbir temeli olmayan bir Yahudi aleyhtarı komplo teorisi" yaydığını aktardı.

UKRAYNA'DAN KINAMA

Ukrayna da Lavrov'un sözlerini kınayarak, Lavrov’un "iğrenç sözlerinin", Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İsrail, Ukrayna ve Yahudilere yönelik saldırgan ifadeler olduğunu belirtti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Lavrov’un sözleri için "Daha genel olarak, bugünün Rusya'sının diğer uluslara karşı nefretle dolu olduğunu gösteriyorlar" dedi.

LAVROV NE DEMİŞTİ?

Zelenskiy’nin Yahudi kökenli olduğu halde Rusya’nın Ukrayna’nın Nazilerden arındırılması gerektiğini neden istediği sorusuna Lavrov, “Yahudi isek bu nasıl bir Nazileştirmedir dedikleri zaman Hitler'in de Yahudi kökenli olduğunu düşünüyorum, yani hiçbir anlamı yok” cevabını vermişti. Lavrov ayrıca, "Uzun zamandır bilge Yahudilerin en büyük Yahudi aleyhtarlarının Yahudilerin kendileri olduğunu söylediklerini duyuyoruz" demişti.

Kaynak: İHA


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