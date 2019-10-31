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Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına dair açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 31.10.2019 14:09 | Son Güncelleme

Resulayn'da Türkiye ve Suriye orduları arasında ciddi çatışmalar yaşandığına dair haberleri değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ellerinde çıkan haberlerle ilgili doğrulama bulunmadığını söyledi.

Lavrov'dan 'Türkiye ve Suriye orduları çatıştı' iddiasına dair açıklama

Suriye resmi haber ajansı SANA, Türk Silahlı Kuvvetleri'yle (TSK) Suriye ordusu arasında Resulayn kırsalında çatışma çıktığını ileri sürmüştü.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger ile Moskova'daki görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Lavrov'a söz konusu iddia soruldu.

Lavrov, "22 Ekim tarihli Rus-Türk mutabakatının uygulandığı herhangi bir bölgede Suriye ve Türkiye orduları arasında doğrudan ciddi çatışmalar yaşandığının doğrulandığını duymadım" yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Lavrov Rusya Suriye TSK çatışma yalanlama

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