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Lavrov: Dünya Savaşı tehlikesi ciddi ve gerçek

26.04.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Üçüncü Dünya Savaşı ihtimaline dair "Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı" dedi.

Lavrov: Dünya Savaşı tehlikesi ciddi ve gerçek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna'daki savaşın bir dünya savaşına dönüşmesinin mümkün olduğunu söyledi. Rus Interfax haber ajansında yer alan açıklamasında Lavrov "Tehlike ciddi, gerçek ve hafife alınmamalı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna delegasyonu ile müzakerelere devam edeceğini belirten Lavrov "İyi niyetin de sınırları vardır" diye konuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin müzakereye açık görüntüsü çizerek aldatıcı davrandığını ileri süren Lavrov "karşılıklılık" olmadığı takdirde müzakere sürecinin sonuç getirmeyeceğini belirtti. Lavrov Ukrayna'da anlaşma ihtimaline dair de bu anlaşmanın çerçevesinin, o sıradaki "çatışmaların durumuna" bağlı olduğunu söyledi.

Austin'den müttefik ülkelere konferans çağrısı

ABD hükümeti ise yaklaşık iki aydır süren savaştan Ukrayna'nın zaferle ayrılmasını mümkün görüyor. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kiev ziyaretisonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Doğru (askeri) teçhizat ve doğru desteğe sahip olursanız kazanabilirsiniz" demişti.

Austin, bugün 40 müttefik ülkenin savunma bakanları ve genel kurmay başkanlarına ABD'nin Almanya'nın Ramstein kentindeki askeri üssünde toplantı çağrısı yaptı. Toplantıda Ukrayna'ya bundan sonra yapılacak silah desteği ele alınacak. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby daha önce Ukrayna ordusunun modernizasyonunu güvenceye almanın konferansın başlıca hedeflerinden biri olduğunu söylemişti. Austin de birçok ülkenin Ukrayna'ya "ek cephane ve top" gönderme sözü vermesini beklediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre şimdiye kadar 20 ülke savunma bakanı ve genelkurmay başkanı konferansa katılma sözü verdi. Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de toplantıya katılması bekleniyor.

ABD'nin Rusya'yı zayıflatma hedefi

ABD dün Ukrayna ile bölgedeki müttefik ülkelere 700 milyon dolar değerinde silah desteği sözü vermişti. Austin görüşme sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada Rusya'yı "Ukrayna'daki gibi bir askeri harekatta bulunamayacak kadar zayıflatma" hedefini taşıdıklarını söylemişti.

Lavrov: NATO silahları meşru hedef

Rusya ise NATO ülkelerinin Ukrayna'ya göndereceği silahların meşru hedef olduğunu bir kez daha açıkladı. Lavrov Rus televizyonuna verdiği röportajda "Elbette bu silahlar Rus silahlı kuvvetleri için meşru hedefler olacaklar" diye konuştu. Lavrov Ukrayna'nın batısındaki depoların birden fazla kez bu nedenle hedef alındığını söyledi. "Başka nasıl olabilir ki" diyen Lavrov "Eğer NATO bir vekil üzerinden Rusya ile fiilen savaşa giriyorsa o zaman savaşta ne yapılması gerekiyorsa o yapılır" dedi.

AFP,dpa / EC,HT

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