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Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2019 19:50 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile Moskova’da bir araya gelerek Kore yarımadası ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Moskova bir araya geldi.

Lavrov, Güney Koreli mevkidaşıyla görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile Moskova’da bir araya gelerek Kore yarımadası ile ilgili bir görüşme gerçekleştirdi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha Moskova bir araya geldi. İki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra son zamanlarda dünya gündemini oldukça meşgul eden Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ilişkilerinde konuşulduğu görüşmenin ardından Lavrov ve Wha basın toplantısı gerçekleşti.
Lavrov, basın toplantısında Güney Kore’nin kendileri için Asya - Pasifik’te önemli bir ülke olduğunu söyleyerek, “Ülkelerimiz arasında başkanlarımızın yaptığı anlaşmalara dair detayları görüştük. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişki kurulmasının üzerinden 30 yıl geçti. Bu doğrultuda karşılıklı gelişim anlamında önemli çalışmalar yapıyoruz. Ticaret ve ekonomik anlamda ilişkilerimiz artmaya devam ediyor. Geçen yılın sonunda ülkelerimiz arasındaki ticaret cirosu 24 milyar doları geçti. Hükümetler arası bilim - teknik ve ticaret anlamında anlaşmalar yapıyoruz. İleri teknoloji anlamında yeni planlamalarımız var. Roskosmos ve Rosatom gibi önemli uzay kuruluşlarımız Seul’de bir dizi görüşmeler yaptı” ifadelerini kullandı.
Kuzey ve Güney Kore arasındaki ilişkilerin de ele alındığını söyleyen Lavrov, “Kuzey Kore Halk Cumhuriyeti ve Güney Kore arasındaki demiryolu hattı, gaz boru hattı ve elektrik hatlarıyla ilgili bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik. Şuana kadar bu planlar kağıt üstünde kalıyor fakat Kore yarımadasındaki sorunların çözümü için daha fazla çaba sarf edilmesi gerekiyor” diye konuştu.
Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ise Lavrov’un ardından söz alarak Kore yarımadasındaki sorunların çözümünde Rusya’nın yardımları için teşekkür ederek Rusya ile Güney Kore’nin ilişkilerinin arttığına dikkat çekti.

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