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Lavrov: İdlib’de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız

DÜNYA HABERLERİ  | 03.09.2018 11:35 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin İdlib kentindeki zorlaşan duruma sonsuza kadar tahammül edilmesinin imkânsız olduğunu, militanlarla silahlı muhaliflerin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti.

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi.

Lavrov "İdlib’den Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı gönderiliyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta Rusya Akdeniz'e bugüne kadar ki en geniş filosunu indirmiş, Esad rejimi de İdlib'i dört bir yandan kuşatmıştı. Bunun üzerine İdlib'e yönelik askeri bir operasyon ihtimali güç kazanmış, uluslararası toplum, ABD ve AB ülkelerinden art arda açıklamalar gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Lavrov Suriye İdlib Suriye Ordusu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bay lavrow her türlü icadı, melaneti yaptınız insanları 12 saatliğine derin uykuya sokan gaz yapın atın bölgeye terörstler uyudumu gidin mantar gibi toplayın sivillere zarar vermeden uyandırıp evine gönderin eğer amaç öldürmek değilse.
o muhalif denen taraftan israil ve abd ajanları ateş etmiyorsa bir şey bilmiyoruz demektir.
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