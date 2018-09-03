Lavrov: İdlib’de olanlara sonsuza kadar tahammül etmek imkansız

Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü’nde öğrencilerle bir araya gelen Lavrov, İdlib’deki ateşkes rejiminin sürekli ihlal edildiğini ve iki aydan fazladır bölgeden Suriye ordusu mevzilerine ateş açıldığını söyledi.

Lavrov "İdlib’den Suriye ordusu mevzilerine baskın girişimleri dahi var. Hmeymim’deki üssümüze saldırmak amacıyla bölgeden çok fazla insansız hava aracı gönderiliyor" dedi.

Geçtiğimiz hafta Rusya Akdeniz'e bugüne kadar ki en geniş filosunu indirmiş, Esad rejimi de İdlib'i dört bir yandan kuşatmıştı. Bunun üzerine İdlib'e yönelik askeri bir operasyon ihtimali güç kazanmış, uluslararası toplum, ABD ve AB ülkelerinden art arda açıklamalar gelmişti.

