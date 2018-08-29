Lavrov: 'İdlib’deki Militanlar Yok Edilmesi Gereken Bir Çıban'

Türkiye ve Rusya arasında Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde bulunan son bölge konumundaki İdlib’e yönelik olası operasyona ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Bu konuda son açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi. Lavrov, İdlib’de “muhalifler” ve “teröristlerin” birbirinden ayırt edilmesi konusunda Ankara ve Moskova arasında siyaseten bir uzlaşı zemini olduğunu söyledi. Rus bakan İdlib’deki militanları “yok edilmesi gereken iltihaplı bir çıban” olarak niteledi.

Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed El Cübeyir ile düzenlediği ortak basın toplantısında İdlib’le ilgili açıklamalarda bulundu. Rus bakan, İdlib’de militanların sivilleri kalkan olarak kullandığı mesajını yineledi.

Sergey Lavrov, Moskova’nın Ankara’yla İdlib konusunda yakın temasta olduğunu söyledi. Lavrov, İdlib için, “Bölgenin çatışmasızlık bölgesi olmasından fayda sağlayan, sivil nüfusu kalkan olarak kullanmaya çalışan, hükümetle diyaloga hazır olan silahlı grupları da kendi iradesine boyun eğmeye zorlayan teröristlerin son yuvası” olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanı, “Neresinden bakarsanız bakın, bu çıbanın artık yok edilmesi lazım” diye konuştu.