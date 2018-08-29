Lavrov: 'İdlib’deki Militanlar Yok Edilmesi Gereken Bir Çıban'

Türkiye ve Rusya arasında Suriye’de rejim karşıtı grupların denetiminde bulunan son bölge konumundaki İdlib’e yönelik olası operasyona ilişkin görüşmeler devam ediyor.
Bu konuda son açıklama Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’dan geldi. Lavrov, İdlib’de “muhalifler” ve “teröristlerin” birbirinden ayırt edilmesi konusunda Ankara ve Moskova arasında siyaseten bir uzlaşı zemini olduğunu söyledi. Rus bakan İdlib’deki militanları “yok edilmesi gereken iltihaplı bir çıban” olarak niteledi.
Lavrov, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil bin Ahmed El Cübeyir ile düzenlediği ortak basın toplantısında İdlib’le ilgili açıklamalarda bulundu. Rus bakan, İdlib’de militanların sivilleri kalkan olarak kullandığı mesajını yineledi.
Sergey Lavrov, Moskova’nın Ankara’yla İdlib konusunda yakın temasta olduğunu söyledi. Lavrov, İdlib için, “Bölgenin çatışmasızlık bölgesi olmasından fayda sağlayan, sivil nüfusu kalkan olarak kullanmaya çalışan, hükümetle diyaloga hazır olan silahlı grupları da kendi iradesine boyun eğmeye zorlayan teröristlerin son yuvası” olarak niteledi. Rusya Dışişleri Bakanı, “Neresinden bakarsanız bakın, bu çıbanın artık yok edilmesi lazım” diye konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İdlib konusunda Amerika ile de temasta olduklarını, iki ülkenin askeri yetkililerinin iletişim halinde olduğunu belirtti.
Ay boyunca bir dizi hava saldırısının hedefi olan İdlib’de Rusya’nın desteğiyle geniş çaplı bir operasyon düzenleneceği beklentisi var. Rusya İstanbul Boğazı üzerinden Akdeniz’e çok sayıda savaş gemisini konuşlandırmış durumda. Rus basınına göre, Akdeniz’e konuşlanan gemiler, Moskova’nın Suriye iç savaşına müdahil olduğu 2015 yılından bu yana bölgede yaptığı en büyük askeri yığınağın bir parçası.
Ankara ve Moskova arasında bir süredir İdlib diplomasisi sürüyor. Türkiye bu bölgeye yapılacak kapsamlı bir operasyonun sivillerin göçüyle sonuçlanabileceğinden endişe ediyor. Bu nedenle de İdlib’de bulunan terörist gruplar ve rejim muhalifleri arasında bir ayrım yapılması gerektiğini savunuyor.
Birleşmiş Milletler de İdlib’e kapsamlı bir operasyonun 700 bin kişinin göçüyle sonuçlanabileceği yönünde uyarıda bulundu.
“İdlib’e aşamalı operasyon yapılacak”
Bu arada Şam yönetimine yakın bir kaynak da İdlib’e olası operasyon konusunda bazı ayrıntılar paylaştı. Kaynağa göre, Suriye ordusu İdlib’e aşamalı bir operasyon düzenleyecek. İlk aşamaya son şeklinin verildiğini söyleyen kaynak operasyonun ne zaman başlayacağına ilişkin takvim vermedi ancak operasyonun hedefleyeceği bölgeleri sıraladıK
Kaynağa göre, ilk aşamada İdlib’in batısındaki ve güneyindeki bölgeler hedef alınacak, İdlib kent merkezine girilmeyecek. Operasyonun ilk aşamasında batıdaki Cisr El Şugur, El Gav Ovası ile güneyde Han Şeyhun ve Marat El Numan hedef alınacak. Esat rejimi böylece Halep’ten Hama ve Lazkiye’ye kadar geniş bir alanda uzanan Suriye’nin iki önemli oto yolunun kontrolünü yeniden ele geçirmeyi amaçlıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz açıklaması: Herkes görecek
ABD'den skandal karar! UNWRA'ya mali yardımı tamamen kesiyor
İstanbul Ümraniye'de 14 yaşındaki kız çocuğuna taciz kamerada
İsrail'den İran ve Suriye'ye tehdit: Bütün güçlerimizle karşı koyacağız
AK Parti MYK'nın ardından Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
İstanbul'da yakalanmıştı! Seda Dudurkayeva ile ilgili flaş gelişme
Nefes kesen operasyon! Kırmızı bültenle aranan mafya lideri İstanbul'da yakalandı!
Diyarbakır'da insanlığın bittiği an! Bu kadarına da pes
2018-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans sonuçları açıklandı|KPSS sonuç sorgulama
Rezaletin böylesi! Meğer öğrencisiyle ilişkiye girip...
Müthiş keşif! Yıllardır yakacak diye kullanmışlar ancak...
Okuyucu Yorumları 0 yorum