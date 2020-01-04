HABER
  4. Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 17:33 | Son Güncelleme

Lavrov, İranlı mevkidaşı Zarif ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lavrov'un, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi nedeniyle mevkidaşı Zarif’e taziyelerini bildirdi.

Açıklamada, "Her iki bakan, ABD’nin eylemlerinin uluslararası temel hukuk kurallarının ağır bir ihlali olduğunu ve Orta Doğu’da biriken karmaşık sorunlara çözüm getirmediğini ancak bölgede yeni gerilimlere yol açtığını vurguladı." denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait Diyarbakır'da ele geçirildi! 14. yüzyıla ait
'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı'Türk kardeşime kurşun sıkmam' dedikleri için idam edilen Yunan askerler anıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadın muhtarlarla buluştu: (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Paha biçilemiyor! "100 bin lira dahi verseler satmam"

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kasım Süleymani suikastı sonrası NATO'dan flaş Irak kararı!

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Kenan'dan sevişme sahnesi yorumu: Her sahnesi mükemmel

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

Konya'daki camide kavga! O anlar güvenlik kamerasında

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Dünyayı sarsan suikast! Türkiye'den art arda açıklamalar

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

ABD İran'ın 'efsane' komutanını öldürdü!

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haber: 2 askerimiz şehit oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
 2 yaşındaki Zeynep 20. kattan düşerek hayatını kaybetti

 2 yaşındaki Zeynep'in feci ölümü! 20. kattan düştü...

Tunceli'de nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

1. derecede koruma altında! Böyle görüntülendi

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Otomobil köprüden düştü! Yaralılar var

Bakırköy'de doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

doktoru darp eden şüpheli tutuklandı

Nazmiye Koyuncu'yu 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı

Son dakika! Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

Büyükçekmece’de bir otelde 2 kişi ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.