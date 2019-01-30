HABER

Lavrov: "Kuzey Suriye rejimin kontrolü altında olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.01.2019 04:52 | Son Güncelleme

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin bölgede Türk kontrolünde bir güvenlik bölgesi kurması yönünde çağrısından sonra, Suriye rejiminin bölgedeki kuzeyi kontrol altına alması gerektiğini söyledi.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye rejiminin kontrolü altında olması gerektiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov gerçekleştirdiği basın toplantısında, ABD’nin bölgede Türk kontrolünde bir güvenlik bölgesi kurması yönünde çağrısından sonra, Suriye rejiminin bölgedeki kuzeyi kontrol altına alması gerektiğini söyledi. Lavrov, "En iyi ve tek çözümün, Suriye’nin kuzeyindeki güvenli bölgelerin Suriye hükumeti ile Suriye güvenlik güçlerinin ve idari yapıların kontrolü altında devredilmesi olduğuna inanıyoruz" dedi.
Türkiye’den dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’den Amerikan birlikleri çekeceğini açıklamasının ardından kuzey Suriye’ de güvenlik bölgesi kurulacağını söylenmişti. Kuzey Suriye’nin çoğunu kontrol eden ABD müttefiki Kürtler, kontrol altındaki topraklara karşı bir Türk saldırısından korkarak bu fikri kabul etmediklerini açıklamıştı.
“İblib’e odaklanılması gerekiyor”
Lavrov yaptığı açıklamada, Kürtlerin geleceğinin rejim kontrolü altında güvence altına alınabileceğini söyledi. Rus Bakan, "Artık Kürt temsilcileri ile Suriyeli otoriteler arasında başlayan temasları memnuniyetle karşılıyoruz, böylece dış bir müdahalede bulunmadan tek bir hükumet altında hayatlarına dönebilecekler" dedi. Bakan Lavrov, Suriye’nin 7 yıllık ihtilafını çözme yönünde ilerleme kaydedildiğini ve bu ayın başlarında El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir Şam’ın (HTŞ) tam kontrolü altına giren kuzeybatı eyaleti Idlib’e odaklanılması gerektiğini söyleyerek, "Suriye’deki yerleşim elbette istediğimizden daha yavaş olsa da ilerliyor. Teröre karşı mücadele tamamlanmalı. Şimdi terörizmin en temel yatağı İdlib" açıklamasında bulundu.
Bölge ülkelerin güvenlik çıkarları ön planda
Lavrov, tampon bölge planlarıyla ilgili, Türkiye dahil tüm tarafların menfaatlerinin gözetildiği bir anlaşmaya varılmasında ısrarcı olacaklarını sözlerine ekleyerek, "Türkiye dahil olmak üzere bölge ülkelerinin tümünün güvenlik çıkarları, varacağımız anlaşmaların birer parçası olacak" dedi.

PARTNEREvimizin kapıları herkese açıkEvimizin kapıları herkese açık
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

İngiliz parlamentosundan flaş karar! Kabul edildi

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Kavgayı ayırmak isteyen polislere ateş ettiler

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Sevilen dizi ekrana veda ediyor!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.