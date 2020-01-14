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  4. Lavrov: Libya süreci bitmedi

Lavrov: Libya süreci bitmedi

DÜNYA HABERLERİ  | 14.01.2020 15:02 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.  Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekildiği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu.

Lavrov: Libya süreci bitmedi

Sri Lanka, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadığını ancak çabaların devam edeceğini söyledi.

Resmi ziyaret için gittiği Sri Lanka'da, Sri Lanka Dışişleri Bakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, Hafter’in çekildiği ‘Libya anlaşmasına’ dair soruya, “Biliyorsunuz Başkan Putin, İstanbul’u ziyaret etti ve başkanlar Libya ile ilgili de görüşmelerde bulundu. Dün de Moskova’da Türk ve Rus heyetlerin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Moskova’daki Libya görüşmelerinde kesin sonuca varılamadı ancak çabalar devam edecek” dedi.

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