Lavrov: "Libya'daki tarafların hatalarını tekrarlamaması gerekiyor"

Almanya'nın başkenti Berlin'de 19 Ocak'ta yapılacak Libya Konferansı'na katılacaklarını ifade eden Lavrov, "Konferansın hazırlık görüşmelerinin tamamına katıldık. Oluşturulan nihayi belge üzerinde anlaşıldı. Bu belge, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin kararlarına uygundur." dedi.

Lavrov, "Libya'daki tarafların, Berlin Konferansı ardından hataları tekrarlamaması ve yeni şartlar ortaya sürmemesi önemlidir. İki tarafın arasında şimdilik gerginlik var. Onlar aynı masada bile oturmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

- "SDG, DEAŞ'lıları para karşılığında serbest bırakıyor"

Suriye meselesi konusuna değinen Lavrov, DEAŞ ve Nusra Cephesi'ne ait küçük grupların İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve Fırat'ın doğusunda direnişlerini sürdürdüğüne dikkati çekti.

Yaklaşık 10 bin DEAŞ'lı teröristin, terör örgütü PKK/YPG'nin kontrol ettiği kamplarda bulunduğuna işaret eden Lavrov, "Kürt unsurlarından oluşan Suriye Demokratik Grupları'nın bu militanları para karşılığında serbest bıraktığına dair bilgiler var ve bu bilgileri araştırıyoruz. Bu endişe vericidir. SDG’nin üzerinde etkisi olan ABD ortaklarımızı bu konuda uyarmıştık." diye konuştu.

Sergey Lavrov, Suriye’nin Arap Ligi'ne dönmesi gerektiğini vurguladı.

- "ABD uluslararası hukuku baltaladı"

Irak'ta Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesini de değerlendiren Lavrov, "bu operasyonun, uluslararası hukuku baltaladığını" kaydetti.