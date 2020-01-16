Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü

Kamilov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmekte olduğu bir dönemde yapıldığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki tüm alanlarda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev’in bu yıl Rusya’ya yapacağı resmi ziyarete hazırlık meselesinin detaylı ele alındığı görüşmenin ardından Kamilov ve Lavrov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği programını imzaladı.

Öte yandan Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iyi dileklerini Mirziyoyev’e ileten Lavrov da iki ülke liderinin Özbekistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin bugünkü seviyeye çıkmasındaki belirleyici rolünü vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kabulde Mirziyoyev, stratejik ortaklık ve müttefikliğe dayanan ikili ilişkilerin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rus bakan Lavrov ise "Özbekistan, sadece müttefik ve stratejik ortağımız değil, yakın dostumuz. Bakanlıklar arasındaki ilişkiler sadece devlet başkanları tarafından onaylanan siyasi ilkelere değil, aynı zamanda kişisel dostluk ilişkilerine de dayanmaktadır. Bu, sorunlarımızı her zaman birbirimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı saygı temelinde çözmemizin garantisidir.” diye konuştu.

Rusya-Özbekistan ilişkilerinin bugün benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığını, nükleer enerji alanındaki iş birliğinin, ikili ilişkilerin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini güçlendirmesinden yanayız.” ifadesini kullandı.

