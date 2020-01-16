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  4. Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü

Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:31 | Son Güncelleme

Lavrov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'le görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, kabulde Mirziyoyev, stratejik ortaklık ve müttefikliğe dayanan ikili ilişkilerin hızla gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in iyi dileklerini Mirziyoyev’e ileten Lavrov da iki ülke liderinin Özbekistan ve Rusya arasındaki iş birliğinin bugünkü seviyeye çıkmasındaki belirleyici rolünü vurguladı.

- Lavrov, Kamilov ile de görüştü

Öte yandan Lavrov, Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya gelerek ikili ilişkilerin yanı sıra bazı bölgesel ve uluslararası konuları ele aldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Mirziyoyev’in bu yıl Rusya’ya yapacağı resmi ziyarete hazırlık meselesinin detaylı ele alındığı görüşmenin ardından Kamilov ve Lavrov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki iş birliği programını imzaladı.

Kamilov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilerin hızla gelişmekte olduğu bir dönemde yapıldığına dikkati çekerek, iki ülke arasındaki tüm alanlarda ilişkilerin geliştiğini belirtti.

Rus bakan Lavrov ise "Özbekistan, sadece müttefik ve stratejik ortağımız değil, yakın dostumuz. Bakanlıklar arasındaki ilişkiler sadece devlet başkanları tarafından onaylanan siyasi ilkelere değil, aynı zamanda kişisel dostluk ilişkilerine de dayanmaktadır. Bu, sorunlarımızı her zaman birbirimizin çıkarlarını göz önünde bulundurarak karşılıklı saygı temelinde çözmemizin garantisidir.” diye konuştu.

Rusya-Özbekistan ilişkilerinin bugün benzeri görülmemiş bir yükseliş yaşadığını, nükleer enerji alanındaki iş birliğinin, ikili ilişkilerin en önemli parçası olduğunu vurgulayan Lavrov, "Özbekistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkilerini güçlendirmesinden yanayız.” ifadesini kullandı.

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev Özbekistan Rusya

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