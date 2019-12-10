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Lavrov-Pompeo görüşmesi başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 10.12.2019 19:39 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi Washington’da başladı.

Lavrov-Pompeo görüşmesi başladı

ABD, (DHA)- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo görüşmesi Washington’da başladı.
ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmek için ABD’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Pompeo’nun görüşmesi başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki bakanın uluslararası ilişkiler ve ikili ilişkilerle ilgili güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunmaları bekleniyor. ABD medyası da, Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Suriye ve Ukrayna'daki durumları Rus mevkidaşıyla görüşmek istediğini bildirdi.

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Lavrov-Pompeo görüşmesi başladı

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