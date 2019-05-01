HABER

Lavrov, Pompeo ile Venezuela’daki durumu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 20:17 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptığı telefon görüşmesinde Venezuela’daki darbe girişimini ele aldı

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Venezuela’daki son durumu görüştü.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD tarafının isteği ile yapılan telefon görüşmesinde Lavrov ve Pompeo, Venezuela’daki durumu ele aldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD’nin açık desteği ile muhalefetin iktidarı ele geçirme teşebbüsünde bulunduğu Venezuela’daki durum görüşmenin ana konusu oldu. Washington’un egemen bir devletin iç işlerine müdahalede bulunması ve onun yönetimini tehdit etmesinin uluslararası hukuk kurallarının kaba bir şekilde ihlali olduğu Rusya tarafından vurgulandı. Agresif adımların sürdürülmesinin çok ciddi sonuçlara sebep olacağı belirtildi. Venezuela halkının kendi kaderini belirleme hakkı vardır. Özellikle güce dayalı, yıkıcı olan dış etkilerin demokratik süreç ile ilgisi yoktur."

Ayrıca görüşmede her iki bakanın Suriye’deki insani durumu da ele aldığı ifade edildi.

Venezuela'da kendini devlet başkanı ilan eden Meclis Başkanı Juan Guaido'nun çağrısı ile harekete geçen bazı askerlerin darbe girişimi esnasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo bir açıklama yapmış, Devlet Başkanı Maduro'nun kısa bir zaman önce ülkeyi terk ederek Küba'ya gitmeyi planladığını öne sürmüştü. Pompeo, "Ruslar devreye girerek Maduro'yu bu kararından vazgeçirdi." ifadelerini kullanmıştı.

Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktüHapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü
İstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldıİstiklal Caddesi yaya trafiğine açıldı
Yeni nesil Fırtına 2 obüsleri ilk kez görücüye çıktıYeni nesil Fırtına 2 obüsleri ilk kez görücüye çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Trump Türkiye'ye geliyor

Trump Türkiye'ye geliyor

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Enerji Bakanı Dönmez açıkladı: Ücret alınmamaktadır

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Kerimcan'a şok! 14 yıl hapsi isteniyor

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

ABD'den askeri operasyona yeşil ışık!

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde yarından itibaren başlıyor

İçişleri Bakanlığı'ndan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü açıklaması

Bakanlıktan 1 Mayıs açıklaması!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

Tuzla'da çocuğu öldüresiye döven kişi hakkında flaş gelişme!

İbrahim Kalın’ndan ABD’nin dini özgürlükler raporuna tepki

ABD'nin raporuna Türkiye'den ilk tepki

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği anda bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

1 Mayıs'ta İstiklal Marşı gerginliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.