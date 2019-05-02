Lavrov: “Pompeo’nun Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmeme çağrısı kulağa sürrealist geliyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmeye ilişkin, “Küba ve Rusya’yı Venezuela’nın iç işlerine müdahale etmemeye çağırdı. Tüm bunlar kulağa çok sürrealist geliyor” dedi.

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov bir dizi temasta bulundu. Programı kapsamında Özbek mevkidaşı Abdulaziz Kamilov ile de bir araya gelen Lavrov, Kamilov ile birlikte bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Bakanlar, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim 2018’de Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyareti ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev ile yaptığı görüşmeleri kapsamında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesiyle ilgili detaylı değerlendirmede bulundu.

BM’de Venezuela için grup kuruluyor

Daha sonra basın karşısına çıkan Lavrov, gündemdeki konuları değerlendirdi. ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale planlarına karşı koymak için birçok ülkenin yer alacağı bir grup kurulacağını söyleyen Lavrov, "Söz konusu grup BM’de kuruluyor, gruba BM içinde ciddi bir destek verileceğini umuyorum. Çünkü ortada çok basit bir konu var, BM Tüzüğü’nde tanımlandığı haliyle uluslararası hukuk norm ve ilkelerinin korunması söz konusu" dedi.