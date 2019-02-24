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Lavrov: “Rusya, Türkiye ve İran’la Suriye’de ortak askeri operasyon planlamıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 11:30 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve İran ile Suriye topraklarında ortak askeri operasyon planlamadığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ve Vietnam ziyareti öncesi iki ülkenin televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib dahil Suriye’nin diğer bölgelerinde de ortak askeri operasyonlar yapmayı planlamadığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Türkiye ve İran ile Suriye topraklarında ortak askeri operasyon planlamadığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin ve Vietnam ziyareti öncesi iki ülkenin televizyonuna yaptığı açıklamada, Rusya, Türkiye ve İran’ın İdlib dahil Suriye’nin diğer bölgelerinde de ortak askeri operasyonlar yapmayı planlamadığını söyledi. Lavrov, Rusya ve İran’ın Suriye’nin talebi üzerine ülkede asker bulundurduğunu ifade etti. Türkiye’nin Suriye’ye yaptığı operasyonlara da değinen Lavrov, "Türkiye güvenliğine yönelik tehditlerden endişe duyuyor. Suriye hükümeti, Türk askeri birliklerinin topraklarına girmesine karşı çıkıyor. Ancak Suriye hükümeti Astana formatının oluşturulmasını destekliyor. Bu Suriye topraklarının çoğunda hükümetle silahlı muhalefet arasında gerçek bir ateşkes ve doğrudan bir diyalog elde etmek için bir fırsat olabilir" ifadelerini kullandı.
Terör örgütü YPG/PKK’ya ilişkin Lavrov, ülkesinin Türkiye’nin endişelerini anladığını ancak buradaki terörist unsurlara ilişkin Rusya’nın Türkiye ile görüş birliği bulunmadığını söyledi.

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