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Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 21.09.2018 14:11 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus ve Türk askeri yetkililerin Suriye'nin İdlib kentinde kurulacak silahsızlandırılmış bölgenin sınırları üzerinde mutabakat sağladığını açıkladı.

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Sputnik'in haberine göre Moskova'da Bosna Hersek Dışişleri Bakanı İgor Crnadak ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Rus ve Türk askeri yetkililer, önceki gün İdlib'deki silahsızlandırılmış bölgenin kesin sınırı üzerinde mutabakat sağladı. Dolayısıyla, Soçi'de varılan anlaşmaları ifa süreci, son derece aktif şekilde ilerliyor" dedi.

'BÖLGE, SURİYE ORDUSUNA VE HMEYMİM ÜSSÜNE SALDIRILARI ENGELLEYECEK'

Rusya ve Türkiye'nin İdlib kararını 'ara adım' olarak nitelendiren Lavrov, silahsızlandırılmış bölgenin Suriye ordusuna ve Hmeymim üssüne saldırıları engelleyeceğini kaydetti.

Lavrov, "Bu elbette ara adım, zira sadece bir silahsızlandırılmış bölge kuruluyor. Ancak bu aynı zamanda gerekli bir adım, zira bu bölgenin kurulması, İdlib gerilimi azaltma bölgesinden Suriye ordusu mevzilerine ve Hmeymim'deki Rus üssüne saldırıları önleme imkanı sunacak. İdlib anlaşması, her şeyden önce terör tehdidinin ortadan kaldırılmasını amaçlıyor" ifadelerini kullandı.

'EL NUSRA, EKİM ORTASINA DOĞRU SİLAHSIZLANDIRILMIŞ BÖLGEDEN ÇIKMALI'

Lavrov, El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) militanlarının ve tüm ağır silahların ekim ayı ortasına doğru silahsızlandırılmış bölgeden çıkması gerektiğini gerektiğini de söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Lavrov Türkiye İdlib Suriye anlaşma

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