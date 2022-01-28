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Lavrov: "Rusya'ya Kalırsa Savaş Olmaz"

28.01.2022 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu ve ülkesinin savaş istemediğini söyledi. Lavrov “Eğer bu Rusya’ya ait bir karar olacaksa savaş olmayacaktır” ifadelerini kullandı

Lavrov: "Rusya'ya Kalırsa Savaş Olmaz"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarda bulundu ve ülkesinin savaş istemediğini söyledi. Lavrov “Eğer bu Rusya’ya ait bir karar olacaksa savaş olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, ülkesinin Ukrayna’yla bir savaş istemediğini ancak kendilerinin güvenlikle ilgili çıkarlarının da kabaca gözardı edilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.

Rusya’da yayın yapan bir radyo kanalına röportaj veren Lavrov, Batılı ülkelerin Rusya’nın çıkarlarını görmezden geldiklerini söyledi. Lavrov, şu aşamada en azından Rusya’nın taleplerine ABD ve NATO tarafından yazılı bir yanıt verilmiş olmasını da olumlu değerlendirdiğini dile getirdi Rusya’ya verilen yanıtta neler olduğuna dair Lavrov da ayrıntı paylaşmadı. Lavrov buna karşın ABD’nin yazılı önerilerinin NATO’nunkilerden daha iyi olduğunu belirtti.

Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken’la biraraya gelen Lavrov, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde yeniden Blinken’la görüşmelerini beklediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna gerginliğiyle ilgili olarak bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Rusya lideri Vladimir Putin’le telefonla görüşmesi bekleniyor.

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