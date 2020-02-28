HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

DÜNYA HABERLERİ  | 28.02.2020 14:49 | Son Güncelleme

İdlib'deki saldırı sonrasında telefonla görüşen Putin ve Erdoğan'ın ek önlemlerin gerekliliği konusunda anlaştığı bildirildi.

Lavrov: Suriye ordusunun ihlallere yanıt hakkı var

Rusya Dışişleri Bakanı ise Türkiye'nin askerlerin konumunu Rusya'ya bildirmediğini yineledi.Rusya, Erdoğan ve Putin'in İdlib'deki çatışmaları "ciddi endişe kaynağı" olarak gördüğünü açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde iki liderin İdlib'deki gerlimin azaltılması ve Suriye'nin kuzeyinde durumun normale dönmesi için ek önlemler alınması gerekliliği konusunda mutabık kaldığı" belirtildi.

Telefon görüşmesinde, "Putin ve Erdoğan'ın İdlib'de tırmanan gerilimden ciddi endişe duydukları ve yakın gelecekte bir zirve toplantısı gerçekleştirme imkanını değerlendirdikleri" kaydedildi.

Lavrov: Suriye ordusunun ihallere yanıt verme hakkı var

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da iki liderin telefon görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada görüşmede 2018 Eylül ayında Türkiye ile Rusya arasında imzalanan Soçi mutabakatına odaklanıldığını belirterek "Ayrıntılı bir görüşmeydi. İdlib'le ilgili anlaşmaların uygulanması için elden gelen her şeyin yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu" dedi.

Bu hedeflerin hayata geçirilmeye başlanması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Yarım yıl boyunca hiçbir şey yapılmadı. Suriye ordusunun süregelen ihlallere yanıt verme hakkı vardır" diye konuştu.

"Bize bilgi verilmedi"

Türkiye'nin İdlib'deki birliklerinin konumuna dair Moskova'ya günlük bilgilendirmeler yaptığını ve kendilerinin bu bilgileri Suriye hükümetine ilettiklerini belirten Lavrov, "Ancak son vakada Türkiye askerlerinin nerede olduğuna dair Rusya'yı bilgilendirmedi. Türk askerleri teröristlerin arasındaydı. Durum anlaşılır anlaşılmaz Suriye rejiminden askeri operasyona ara vermesini, yaralı ve ölen askerlerin Türk topraklarına tahliyesini sağlamak için gereken herşeyi yapmasını istedik" diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya'nın bölgedeki Türk askerlerinin güvenliğinin iyileştirilmesi için yardımcı olmaya hazır olduğunu da kaydetti.

Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise saldırının Rusya ile koordinasyona rağmen gerçekleştiğini belirtmişti.

Öte yandan İdlib'deki gelişmeleri görüşmek ve Rusya-Türkiye arasındaki koordinasyonu artırmak amacıyla Ankara'da bulunan Rus heyetinin Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeleri bugün de devam ediyor.

rtr,MK/BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!Gülüşünü görmek için oto yıkamacıya geliyorlar!
Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı!Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı!
Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat! Belinizdeki ağrı geçmiyorsa dikkat!

En Çok Okunan Haberler

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

Mülteciler Avrupa’ya geçmek için sınır kapılarına hareket etti

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

İdlib'den kahreden haber: 33 askerimiz şehit oldu

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Mucize Doktor'da ortalığı karıştıracak yeni oyuncu!

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

Annesi ile bikinili fotoğrafı Instagram'ı salladı

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İdlib'de hain saldırı! Şehitlerimizin kimlikleri belli oluyor

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İletişim Başkanı Altun: Yüz yüze görüşecekler

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

ABD'den İdlib açıklaması

ABD'den İdlib açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Trump'ın elindeki koronavirüs kağıdında Türkiye detayı

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Depremde Van'da 9 kişi hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Papa Francis bugün de bütün programlarını iptal etti

Papa Francis bugün de bütün programlarını iptal etti

Almanya'dan koronavirüs açıklaması!

Almanya'dan koronavirüs açıklaması!

Hafter Trablus’u vurdu

Hafter Trablus’u vurdu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

Macron: İdlib'deki saldırı insani skandaldır

Son dakika! Koronavirüs Azerbaycan'a da sıçradı

Koronavirüs Azerbaycan'a sıçradı!

BM'den Türkiye açıklaması: Bir değişiklik rapor edilmedi

BM'den Türkiye açıklaması: Bir değişiklik rapor edilmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.