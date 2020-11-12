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Lavrov: Türk askeri barış gücünde yer almayacak

12.11.2020 16:15 | Son Güncelleme

Dağlık Karabağ anlaşması çerçevesinde oluşturulacak barış gücü konusunda Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin gözlem misyonunda yer alacağını açıkladı.Dağlık Karabağ'da Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında varılan anlaşma uyarınca bölgeye konuşlandırılacak barış gücüyle ilgili Ankara ve Moskova'dan çelişkili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'a Türk barış gücü birlikleri gönderilmeyeceğini belirterek "Türkiye'nin Azerbaycan topraklarında oluşturulacak merkezde barış gücü misyonunu gözleme görevi yürüteceğini" kaydetti.

Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Perşembe günü yaptığı açıklamada "Türkiye'nin anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere ortak barış gücünde yer alacağını" bildirmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Bakü'de yaptığı açıklamada "Rusya ile ortak gözlem merkezi kurulması konusunda mutabakata vardık" diyerek merkezin çalışma detaylarının Cuma günü Rusya'dan Ankara'ya gelecek heyetle ele alınacağını kaydetti.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan anlaşmada Türkiye'nin barış gücü ya da gözlem misyonuna dahil olacağına dair bir madde yer almıyor. Anlaşmanın imzalanmasının ardından bir açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, barış gücüne Türkiye'nin de dahil olacağını söylemiş, ancak Kremlin'den yapılan açıklamalarda Türkiye'nin barış gücünde yer almadığı vurgulanmıştı. Anlaşmayla oluşturulan barış gücünde bin 960 Rus askeri personel yer alacak.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Perşembe günü yaptığı açıklamada ayrıca Minsk grubuna Rusya ile birlikte eş başkanlık eden ABD ve Fransa'dan diplomatların da "yakın bir zamanda" Dağlık Karabağ konusunu görüşmek üzere Moskova'ya geleceklerini duyurdu.

dpa/BK,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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