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Lavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdi

20.11.2019 13:29 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kendilerine Suriye'de yeni bir operasyon başlatmama güvencesi verdiğini söyledi.

Lavrov: Türkiye bize Suriye'de yeni operasyon başlatmama sözü verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin kendilerine Suriye'de yeni bir operasyon başlatmama güvencesi verdiğini söyledi.

TASS ajansına göre Lavrov, Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerinin çekilme sürecinin neredeyse tamamlandığını söyledi.

Türkiye, geçen ay Suriye'nin kuzeyinde başlattığı Barış Pınarı Harekâtı'nı, ABD ve Rusya'yla vardığı mutabakatların ardından sonlandırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, YPG'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan çekilme sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu ifade etti.

Mutabakatla birlikte Türkiye Tel Abyad ve Rasulayn arasındaki bölgeyi kontrol altına alırken, Tel Tamir kasabası yakınlarında çatışmalar bir süre daha devam etmişti.

Operasyon öncesi bölgeyi kontrol eden Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye'nin ilerleyişinin önüne geçmek için Suriye ordusunu sınır bölgelerine davet etmişti.

Çavuşoğlu ne demişti?

Dışişleri Bakanı Pazartesi günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım" diyerek Türkiye'nin yeni bir operasyon başlatabileceğini söylemişti.

Çavuşoğlu şöyle konuşmuştu:

"Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık ama tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekatı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım".

Dün Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Çavuşoğlu'nun açıklamalarını yorumlamış ve "Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Rusya'yı 'sözlerini tutmamakla' suçlaması ve Kuzey Suriye'de yeni bir operasyon düzenleme tehdidine çok şaşırdık. Açıklama kafa karıştırıcı" demişyi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
siz durumu anlamadınızmı işinizemi gelmiyor.bu anlamamanız ileriki nesile anlaşamamazlık sorunlu anlaşma şekli bırakmayın zamanı ve zemini iyi takip edin.türkiye şuanki türkiye sınırlarından itibaren suriye sınırları boyunca 74 km girecek bu ve bu 74 ün içinde 60 temizlediyi yerden geri çekilecek bu esnada o dursa bile başka denklemler üzerine çekecek taaki 74 km tamamlanana kadar bu 74 km içersindeyken sen siz ne sözünden bahsediyorsunuz kendi kafanıza göre.
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