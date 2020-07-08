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Lavrov: Türkiye ile Libya’da ateşkes için çalışıyoruz

08.07.2020 16:31 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Libya’da tarafların imzalayacakları bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve Türkiye’nin Libya’da tarafların imzalayacakları acil bir ateşkes anlaşması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Lavrov, Rus Interfax haber ajansına yaptığı açıklamada, kendilerinin desteklediği Libya Ulusal Ordusu’nun ateşkes anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu ve Türkiye’nin de Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni aynısını yapma konusunda ikna etmesini umduğunu söyledi.

Muammer Kaddafi'nin 2011'de devrilmesinin ardından 2014'te ikiye bölünen Libya'nın doğu ve güneyinde kontrolü Tobruk hükümeti, batıda ise Birleşmiş Milletler'in (BM) tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti elinde bulunduruyor. Tobruk hükümeti, Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nu destekliyor. Hafter'e Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya destek verirken Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye, Katar ve İtalya'nın desteğine sahip.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da bugün Anadolu Ajansı'na Libya ve Doğu Akdeniz konusunda açıklamalar yaptı.

"BM ilkeleri çerçevesinde ve Berlin Konferansı'nda belirlenen ilkeler ışığında bir siyasi sürecin ilerletilmesi için Libya hükümetine desteğimiz devam edecek" diyen Kalın, "Trablus hükümeti prensipte ateşkes çağrısına karşı değil fakat ateşkesin sürdürülebilir olması için belli şartları var" diye konuştu.

Kalın bu şartlardan birinin tarafların "2015 yılında imzalanan Sahirat Anlaşması'ndaki pozisyonlarına geri çekilmesi" olduğunu söyledi. Kalın, "Buna göre de Hafter güçlerinin Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerekiyor" diye konuştu.

Kalın sözlerine şöyle devam etti: "Burayı Hafter tarafının kendi askeri saldırıları için bir üs olarak kullanmasına elbette müsaade etmek istemiyorlar. Çünkü geçmişte bu tür ihanetlerle çok karşı karşıya kaldılar ve Hafter tarafı bugüne kadar ne zaman bir barış çağrısı yapsa ya da ateşkes çağrısı yapsa, bu hep bir sonraki saldırının hazırlık dönemi olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla haklı olarak Serrac tarafında bir güvensizlik var."

Kalın ayrıca, "Sadece geçtiğimiz 6 ay içerisinde Hafter'in Libya'nın petrol ve doğal gaz yataklarını bloke etmesinden dolayı Libya'nın ulusal kaybı 5 milyar doları geçti" diye konuştu.

Libyalıların servetinin savaş nedeniyle heba edildiğini söyleyen Kalın, "6-7 milyon gibi küçük nüfusa sahip olan, doğal gazından petrolüne, sahilinden madenlerine kadar birçok doğal zenginliği bulunan Libya gibi bir ülkenin çok daha iyi ekonomik şartlarda yaşaması mümkün. Bizim umudumuz, beklentimiz, çabamız bir an önce bu çatışmaların sona ermesi ve Libya'nın bu yeni döneme geçmesi" ifadelerini kullandı.

DW, Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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