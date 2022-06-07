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Lavrov Türkiye'ye geliyor! Dışişleri'nden açıklama geldi

07.06.2022 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un 7-8 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağını açıkladı.

Lavrov Türkiye'ye geliyor! Dışişleri'nden açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, beraberinde askeri bir heyetle Karadeniz'de tahıl tankerleri için oluşturulacak güvenli koridor konusunu görüşmek için Türkiye'ye geliyor.

Lavrov ve heyetinin Türkiye ziyareti kapsamında Milli Savunma Bakanlığı heyetleri ve askeri temsilcilerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede tankerlerin Karadeniz'de güvenli yolculuğu, Karadeniz ve limanlara güvenli giriş-çıkışı ile Rusya ve Ukrayna'nın bu konuda yaşadığı endişelerin görüşülmesi de gündemde.

Çavuşoğlu'nun verdiği bilgilere göre Ukrayna, özellikle Odessa bölgesindeki deniz mayınlarının kaldırılması ile oluşacak güvenlik sorunlarından endişe ederken Rusya ise tahıl tankerlerinin Ukrayna'ya silah taşımasından endişeli.

(AA)

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