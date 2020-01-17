Lavrov: Ukrayna uçağı İran'da insan hatası sonucu düşürüldü

Rusya diplomasisinin 2019 yılındaki çalışmalarının değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Lavrov'a İran'da Ukrayna uçağının düşürülmesiyle ilgili görüşleri soruldu.

"Bu bir insan hatası. Bunun kasıtlı bir eylem olmadığını sanırım herkes anlamıştır. İran da hatasını kabul etti" diyen Lavrov, ölenlerin akrabalarının tazminat alma hakkına sahip olduğunu ve İran tarafının bu başvuruları dikkate alacağını düşündüğünü söyledi.

Lavrov, Rusya'nın hem İran'daki uçak trajedisinin hem de 2014'te Ukrayna'da yaşanan Malezya uçağı trajedisinin aydınlatılmasını istediğinin altını çizdi.

'GERİLİMİ AZALTMA VAKTİ GELDİ'

ABD'nin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi benzersiz bir operasyonla öldürdüğünü ve uluslararası hukuku yerle bir ettiğini kaydeden Lavrov, "Basında yer alan haberlere göre, Süleymani'ye yönelik saldırının ardından İranlılar bir saldırı daha bekledi. Bu saldırının nasıl olacağını bilmiyorlardı ancak hemen İran sınırı üzerindeki hava sahasında 6 F-35 uçağı bulunuyordu. Bu bilgi yeniden doğrulanmaya muhtaç ancak bu tür durumda her zaman sinire hareket edildiğini söylemek istiyorum. İran'daki uçak trajedisi, Washington ile Tahran'ın tehditte bulunmayı bırakıp gerilimi azaltma vaktinin geldiğini gösteren bir sinyal" ifadelerini kullandı.